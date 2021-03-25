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Больно смотреть: ноги Собчак покрылись страшными пятнами

Ксения Собчак на днях появилась на презентации новой книги писательницы Марианны Россет. В этот вечер Собчак сделала несколько откровений и шокировала своим внешним видом. Ноги теледивы покрылись красными пятнами!

Фото: Ольга Лоскутова

На вечеринку Ксюша пришла в белоснежном костюме. Увидев ее, присутствующие ахнули: кажется, у 39-летней Собчак нет ни грамма лишнего веса. Однако восхищение многих прошло, когда они переключили внимание на ноги блондинки. На них можно было легко рассмотреть красные пятна: такие обычно появляются после укусов насекомых или же при дерматите. Ими у звезды покрыта вся левая нога.

- А сколько у нее мозолей! – вздыхали светские львицы. – Посмотрите, все ноги пластырем заклеила! Бедная Ксюша! Ей, наверное, без них и ходить невмоготу!

Сама Ксюша на проблеме с ногами внимание не акцентировала. Зато призналась: она – не склонный к эзотерическому мышлению человек. 

- Когда ты наполняешься позитивной энергией и стремишься к каким-то целям, то ты достигаешь их быстрее, - заявила Ксюша. – В первую очередь за счет того, что ты заточен на что-то и идешь к определенным вещам. Это можно называть обозначать разными метафорами, считать магическими вещами, но с точки зрения конкретной логики это работает всегда.

В этот вечер Ксюша рассуждала и об отношениях со своим мужем Константином Богомоловым. Марианна посоветовала Собчак отвешивать ему поклоны. Мол, если хочешь удержать рядом с собой мужчину, нужно действовать. Сама Марианна проделывала это не раз в качестве благодарности своему супругу. Однажды она подарила спящему мужу 108 поклонов. Впрочем, Ксюшу такая перспектива не впечатлила. Собчак испугалась, что Богомолов после этого от нее уйдет.

- Боюсь, если муж увидит, как я отвешиваю ему поклоны, скажет: «Мать, тебе в Кащенко пора!» Из дома выгонит!

Теги: #Собчак

Рубрика: Шоу-бизнес

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