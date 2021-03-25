От Тюльпановой и Погребняк сбежал бомж, которому они помогали изменить жизнь
Светские львицы создали социальный проект «На дне: Жизнь заново», где они решили помогать людям начать жить с нуля. Первым героем их проекта стал обычных бомж, которого они подобрали с вокзала
Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова, и Мария Погребняк, жена футболиста Павла Погребняк, решили сделать что-то хорошее и помочь «ближнему», как велит одна из заповедей «Библии». Девушки пошли простым путем и нашли своего первого подопечного на вокзале. Бомж Александр сам проявил инициативу и решился изменить свою жизнь.
Светские львицы нашли 58- летнему трактористу из Тамбова комнату, купили ему новую одежду, накормили, сводили к докторам, предоставили психолога, нашли новую работу и даже закодировали. Мужчина был так благодарен, что называл девушек исключительно дочками. Как и многих наших соотечественников, жизнь Александра подкосил алкоголь. В шоу он не раз говорил, что ему нужна работа для того, чтобы бросить пить.
– Идея этого проекта к нам пришла спонтанно, – говорит Милана. – Мы давно с Марией хотели сделать что-то хорошее для людей. Нам стало интересно, можно ли изменить жизнь ассоциальных персонажей, если протянуть им руку помощи?
Шоу мы вели на наших Инстаграм-площадках. Мы нашли грамотного оператора, и потратили из личных средств порядка ста тысяч на преображение Александра, не считая рекламных моментов. К сожалению, после того, как мы трудоустроили Александра и отправили его в свободное плавание, он пропал.
Как выяснилось, он вернулся к старому образу жизни, мы только на днях нашли его, Мария поедет к нему на встречу. Эта история в очередной раз доказывает, что асоциальным людям нравится вести такой образ жизни. Мы пока в процессе съемок этого персонажа, но у нас уже есть героиня для будущих выпусков.
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Рубрика: Шоу-бизнес