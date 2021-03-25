От Тюльпановой и Погребняк сбежал бомж, которому они помогали изменить жизнь

– Идея этого проекта к нам пришла спонтанно, – говорит Милана. – Мы давно с Марией хотели сделать что-то хорошее для людей. Нам стало интересно, можно ли изменить жизнь ассоциальных персонажей, если протянуть им руку помощи?

Шоу мы вели на наших Инстаграм-площадках. Мы нашли грамотного оператора, и потратили из личных средств порядка ста тысяч на преображение Александра, не считая рекламных моментов. К сожалению, после того, как мы трудоустроили Александра и отправили его в свободное плавание, он пропал.

Как выяснилось, он вернулся к старому образу жизни, мы только на днях нашли его, Мария поедет к нему на встречу. Эта история в очередной раз доказывает, что асоциальным людям нравится вести такой образ жизни. Мы пока в процессе съемок этого персонажа, но у нас уже есть героиня для будущих выпусков.