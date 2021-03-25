"Милохин отстаёт с большим отрывом": тиктокеры всерьёз взялись за образование своей аудитории

Несколько месяцев назад на просторах интернета появился оригинальный проект. Как утверждают организаторы, аналогов ему еще не было в России. Открылся тикток-хаус под названием «Родной дом». Продюсеры собрали под одной крышей блогеров разных национальностей, которые снимают не только развлекательный, но и познавательный контент. О том, как именно тиктокеры теперь образовывают свою аудиторию, Sobesednik.ru рассказал продюсер Владислав Рыжик.

- У меня есть агентство Faces, 99 процентов блогеров тикток-хауса «Родной дом» - это наши ребята, - говорит Владислав. – В нашем доме есть украинка, бурят, чеченец, армянин, удмуртка, татарка и даже помор (об этой национальности вряд ли, наверное, знает аудитория TikTok). Каждый блогер знакомит аудиторию с традициями своего народа. Подписчики узнают много новой информации не только о самих участниках, но и об их национальной кухне и прочих неотъемлемых атрибутах их народа.

И самое главное, что мы хотим показать: вне зависимости от того, какой ты национальности, ты можешь жить со всеми в дружбе!