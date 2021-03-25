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"Милохин отстаёт с большим отрывом": тиктокеры всерьёз взялись за образование своей аудитории

Тикток-хаус "Родной дом" намерен вывести познавательный контент в тренды популярной соцсети

Фото: Пресс-служба тикток-хауса «Родной дом»

Несколько месяцев назад на просторах интернета появился оригинальный проект. Как утверждают организаторы, аналогов ему еще не было в России. Открылся тикток-хаус под названием «Родной дом». Продюсеры собрали под одной крышей блогеров разных национальностей, которые снимают не только развлекательный, но и познавательный контент. О том, как именно тиктокеры теперь образовывают свою аудиторию, Sobesednik.ru рассказал продюсер Владислав Рыжик.

- У меня есть агентство Faces, 99 процентов блогеров тикток-хауса «Родной дом» - это наши ребята, - говорит Владислав. – В нашем доме есть украинка, бурят, чеченец, армянин, удмуртка, татарка и даже помор (об этой национальности вряд ли, наверное, знает аудитория TikTok). Каждый блогер знакомит аудиторию с традициями своего народа. Подписчики узнают много новой информации не только о самих участниках, но и об их национальной кухне и прочих неотъемлемых атрибутах их народа.

И самое главное, что мы хотим показать: вне зависимости от того, какой ты национальности, ты можешь жить со всеми в дружбе!

Продюсер Владислав Рыжик

По словам Владислава, в их деле цифры не стоят на первом месте. В отличии от других тикток-хаусов, их самоцель – не заработок, а в первую очередь, создание нового веяния в самой популярной соцсети среди молодого поколения.

- За три-четыре месяца аккаунт «Родного дома» набрал порядка 400 тысяч подписчиков, личные аккаунты блогеров проекта тоже выросли, - продолжает продюсер. – Мы понимаем, что обучающая тематика пока не так популярна в Тиктоке, как, к примеру, повторение каких-либо интернет-трендов. Контент наших блогеров во многом отличается от контента самых популярных российских тиктокеров на сеголняшний день. К примеру, Даня Милохин стал популярен потому, что он в последнее время эпатирует публику, вызывает постоянное бурление в обществе, провоцируя его. А у нас задача несколько другая – мы хотим образовывать. Конечно, с точки зрения медийности, о конкуренции с Милохиным речи не идет. Но с точки зрения поучительных моментов, тут преимущество у нас, и с большим отрывом.

Несмотря на то, что проект «Родной дом» еще достаточно молод, в нем уже есть свои звезды.

 - К примеру, наш блогер Ваня Курапов на своем аккаунте уже набрал более пяти миллионов подписчиков. Он любит философские и психологические монологи, - делится Владислав. - У Леры Пупи более 3,5 миллионов подписчиков. Также у нас очень популярен Олег – представитель армянской национальности. И, конечно же, большой популярностью пользуется Тимур, аккаунт которого называется «Сын президента». Он ведет юмористический формат, благодаря которому набрал более двух миллионов подписчиков.

Фото: Пресс-служба тикток-хауса «Родной дом»

Двери «Родного дома» всегда открыты для коллабораций с другими блогерами.

- Это у нас происходит на регулярной основе, - подтверждает Рыжик. – У нас в гостях уже побывал тиктокер, хореограф и человек-мем Азамат Айтилиев. Буквально две недели назад мы делали коллаборацию с тикток-домом SuperHouse Давида Манукяна. Другие блогеры из моего агентства и не только постоянно спрашивают, есть ли возможность посотрудничать. 

Владислав не сомневается, что контент блогеров «Родного дома» вскоре сможет преобразить популярную платформу TikTok, ведь дети теперь могут там не только наслаждаться смешными видео, но и получать знания. 

- Если мы с вами не будем ставить на первое место задачу развития детей, то, к сожалению, взрастим поколение, у которого самоцелью будет эпатаж, - уверен продюсер. – Я считаю, что он хорош в меру. Хотелось бы, чтобы о нашем проекте в первую очередь узнавали люди старшего поколения, потому что у них на данный момент, к сожалению, сложилось такое мнение, что TikTok – это соцсеть для деградации. Хочется изменить эту историю, ведь на самом деле, на этой платформе, как и в целом в интернете, каждый может найти то, что он ищет. Наша цель – чтобы родители знали, что TikTok может быть полезен и не удаляли его с телефонов своих детей.

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