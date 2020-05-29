“Из-за гари пропало солнце...!" Российские звёзды стали очевидцами пожаров в Турции

Лето-2021 выдалось непростым. Природа не дает нам расслабиться и преподносит все новые и новые «сюрпризы». На прошлой неделе всех шокировали пожары в Турции, из-за которых многим туристам пришлось заблаговременно покинуть свои отели. В этой стране сейчас отдыхают и некоторые звезды шоу-бизнеса. О том, как проходят их отпуска – в материале Sobesednik.ru.

Лера Кудрявцева с супругом Игорем Макаровым и двухлетней дочерью Машей отдыхает в 30 километрах от одного из эпицентров возгораний. В Турции семья арендовала роскошное жилье.

– Мы выбрали виллу со своим бассейном, на большую семью это очень классно, – поделилась 50-летняя телеведущая. – Ну и, конечно, ситуация в мире с вирусом тоже повлияла. Мы отдельно, все свое, море рядом и там тоже отдельная кабинка… Единственный минус и очень большой – это жара 40. Ну любителям погорячее зайдет.

По словам Леры, детская анимация и питание на отдыхе достойно всяких похвал.

– Турецкие завтраки! Это отдельный ритуал, – рассказала Кудрявцева на своей странице в соцсети. – У нас ведь как, каша или омлет или бутерброд, чай/кофе. Здесь все иначе…Для меня очень важно, чем питается ребенок. И я очень рада, что здесь есть для деток специальный стол с вареными овощами, рыбой и мясом. Сладкое даю очень редко и это или пастила, или желейные конфетки.

Дым от пожаров до места отдыха телезвезды все же доходит, что не может не огорчать. Над их виллой часто слышен шум вертолетов.

– Ветер принес гарь от пожаров, небо заволокло все, – поведала Кудрявцева на видео, которое она разместила в Instagram. – Солнца не видно!

Однако Лера и ее семья все же старается позитивно провести остаток отпуска, тем более что уже скоро им нужно будет возвращаться в Москву.