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“Лопес предаст Аффлека и выйдет замуж за молодого": таролог предсказала "Беннифер" громкий распад

Светлана Малахова утверждает, что певица во второй раз разобьёт актёру сердце

Фото: Instagram: @jlo

Шикарные снимки с празднования 52-го дня рождения Дженнифер Лопес облетели весь мир. Мировая звезда наконец-то перестала скрывать роман со своим давним бойфрендом – актёром Беном Аффлеком. На фото влюблённые светятся от счастья. Но насколько крепким окажется их союз, Sobesednik.ru решил выяснить у таролога Светланы Малаховой.

Пара Лопес и Аффлека (поклонники называли их «Беннифер») была одной из самых популярных среди мировых знаменитостей начала нулевых. Они встречались на протяжении двух лет, но до «ЗАГСа» так и не дошли. И вот, несколько месяцев назад, весь мир заговорил о возобновлении их отношений.

– Роман возобновился как минимум потому, что таков был кармический путь и у Бена, и у Дженнифер, – говорит Светлана Малахова.

– В разгар пандемии Бена сильно разочаровала его экс-возлюбленная – актриса Ана де Армас, а Джей Ло выгнала неверного жениха. Это сильно сблизило бывших любовников – они ведь не прекращали общение и вращались в одних и тех же кругах. Они нашли утешение друг в друге.

По словам нашего эксперта, Лопес устала перебирать пылких, но бедных и неподходящих ей по рангу кавалеров, поэтому решила вернуть Аффлека и сейчас полностью им управляет.

– Она крутит им, как хочет, а он и рад, потому что ничего не замечает, – продолжает таролог. – Джей Ло нужно всеобщее внимание и сейчас она его получает в полной мере. Как только этот фактор пропадёт, её отношение к возлюбленному изменится. Но пока она снова счастлива и по уши влюблена.

Бен, как и много лет назад, хочет тихого семейного счастья и женщину, которая поднимала бы его самооценку и всем своим видом подчёркивала, что он все ещё хорош. Актёр в свои 48 лет пребывает в хорошей физической форме, но на фоне юных нимф уже выглядит молодящимся старичком. Дженнифер его когда-то бросила, разорвав помолвку и сейчас, получается, есть шанс переписать концовку романа, чем актёр и пользуется.

Таролог Светлана Малахова

Светлана Малахова утверждает, что жизненный опыт Дженнифер её сильно поменял и поэтому в будущем она может неприятно удивить своего нынешнего возлюбленного.

– Бен все ещё романтизирует Дженнифер, а она уже далеко не так добра и невинна, как была когда-то, – произносит наша собеседница. – Аффлек не способен на измену, в отличие от Лопес. Пока все неплохо и парочка вроде как действительно счастлива вместе, но картина скоро переменится. Джей Ло увлечётся очередным молодым плейбоем. Появятся поводы для ссор, недомолвки и папарацци все чаще будут замечать, как артисты отдыхают раздельно.

Сначала Бен будет изо всех сил отрицать, что в отношениях появились проблемы, но потом Дженнифер куда-нибудь уедет с очередным поклонником, и правда выплывет наружу. Этот ностальгический роман разобьётся о скалы реальности и пара расстанется уже окончательно. Джей Ло всегда нужен кто-то моложе и слабее, чтобы поставить мужчину в подчинённое и зависимое положение, а Бену – кто-то более покладистый и спокойный.

Наш эксперт не сомневается, что уже к концу года у певицы появится новый бойфренд.

– Она может закрутить интрижку с мужчиной, который очень будет похож на Бена Аффлека, только моложе, – уверяет таролог. – Тайная связь быстро выплывет наружу, перерастёт в бурный роман, а затем и в брак. Для Бена предательство Дженнифер станет страшным ударом. Он порвёт с ней все связи, а потом будет утешаться на груди очередной подруги, навсегда зарёкшись не связываться с бывшими.

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