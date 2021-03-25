Парапсихолог предсказала Марине Федункив скорый развод

Федункив станет мамой?

Специалист уверена, что в ближайшее время Федункив исполнит свою давнюю мечту и скоро станет мамой.

-В течении двух лет, в союзе со Стефано, актриса познает радость материнства, – анализирует таролог. – Рассматривая их брак в дальнейшем, мы видим, что её нынешний супруг увлечется другой девушкой, и она будет его ровесницей. Ей будет от 30 до 45 лет. Отношения Марины с нынешним супругом рано или поздно разрушатся. Сложно сказать, когда это произойдет точно, но уже очевидно, что они продлятся не более трех лет.

-Этот человек живёт в большей степени разумом, и свои эмоции он способен отключить в нужный момент, – продолжает парапсихолог. – Сейчас Марина находится под воздействием иллюзий в отношении мужа, она еще не узнала его до конца. Свой истинный характер и другие особенности личности мужчина проявит позже. Стефано достаточно холодный человек. Около года отношения в паре будут ровными, но постепенно все придет к тому, что этот брак распадется.

Исполнятся ли предсказания таролога - покажет время, мы же пожелаем Марине Федункив счастливого брака.