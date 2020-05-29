Алена Свиридова и Никита Кукушкин — в новом "Розовом фламинго"

И не только перепеть, но и переснять клип. Получилось очень неожиданно. Во-первых каст: кроме Алёны Свиридовой, в клипе снялись Александр Гудков, Никита Кукушкин, самый аристократичный тролль России Евгений Понасенков, ну и сами «кремсодовцы».

Во-вторых, сюжет: здесь барская охота, аристократы, лошади и борзые. А Розовый Фламинго среди них — изгой, чужак, отважный чудак и не такой как все. Авантюрный, свободный в самовыражении, как кумир 90-х Влад Мамышев-Монро, и зажаренный в финале, как персонаж Гринуэя.

Алена Свиридова сказала в интервью «Афише», что «сюжет клипа — абсолютная дичь. Но как я люблю такое! И ведь никто раньше мне подобное не предлагал. Я в восторге!»