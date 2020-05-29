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Алена Свиридова и Никита Кукушкин — в новом "Розовом фламинго"

Музыкантам из группы Cream Soda пришла в голову идея перепеть хит 90-х Алёны Свиридовой "Розовый фламинго"

Фото: стоп-кадр из клипа «Розовый фламинго»

И не только перепеть, но и переснять клип. Получилось очень неожиданно. Во-первых каст: кроме Алёны Свиридовой, в клипе снялись Александр Гудков, Никита Кукушкин, самый аристократичный тролль России Евгений Понасенков, ну и сами «кремсодовцы».

Во-вторых, сюжет: здесь барская охота, аристократы, лошади и борзые. А Розовый Фламинго среди них — изгой, чужак, отважный чудак и не такой как все. Авантюрный, свободный в самовыражении, как кумир 90-х Влад Мамышев-Монро, и зажаренный в финале, как персонаж Гринуэя. 

Алена Свиридова сказала в интервью «Афише», что «сюжет клипа — абсолютная дичь. Но как я люблю такое! И ведь никто раньше мне подобное не предлагал. Я в восторге!»

Фото: стоп-кадр из клипа «Розовый фламинго»

Ну и мы в восторге, и вы наверняка – тоже развеселитесь, когда посмотрите этот клип. 

Приятных выходных!

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