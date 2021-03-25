2,5 миллиона Петросяна — не предел: цены на Мальдивах из-за ковида выросли в несколько раз

Мальдивские острова ужесточили правила въезда в страну для иностранных туристов. Теперь за 72 часа до пересечения границы они должны сдать ПЦР-тест на отсутствие коронавирусной инфекции.

- Народа на Мальдивах сейчас очень много, - рассказывает звездный дизайнер Аника Керимова. – В связи с тем, что многие страны для русских закрыты, все туристы отправились на Мальдивы. Хотя считается, что сейчас здесь - не сезон. Но это никого не останавливает.

Керимова отдыхает на Мальдивах постоянно. Это удивительное место в свое время открыла для нее звездная клиентка Анастасия Волочкова.

- Настя с таким воодушевлением рассказывала о Мальдивских островах, что я решила увидеть все воочию, - рассказывает Аника. – И сразу влюбилась. Теперь езжу сюда по нескольку раз в год.

По словам Керимовой, ситуация с коронавирусом на Мальдивах стабильная. В первую очередь благодаря тому, что туристы соблюдают все меры предосторожности.

- Коронавируса здесь боятся, - говорит Аника. – Весь персонал в отелях ходит в масках. Хотя на Мальдивах это непросто, потому как температура воздуха здесь всегда больше тридцати градусов. Туристов в помещении тоже заставляют надевать маски. Все относятся к этому с пониманием: конфликтов в этом плане здесь нет.

Владельцы отелей пользуются наплывом туристов. Цены на островах взлетели в несколько раз. Евгений Петросян с Татьяной Брухуновой недавно заявили, что потратили на двух недельный отпуск два с половиной миллиона рублей. И это не предел.

- Они не врут: цены здесь сейчас действительно - космос, - поясняет Керимова. – Все очень дорого. Обед, ужин в ресторане обходится примерно в двести долларов. Но это без учета спиртного. Алкоголь на Мальдивах – дорогой. Бутылка вина обойдется минимум в 90 долларов. Минеральная вода тоже очень дорогая. Бутылочка негазированной воды в переводе на русские деньги стоит примерно 500 рублей.