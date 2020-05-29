"Зачем украшать жизнь чужого мужа?" Ольга Орлова раскрыла семейный статус своего мужчины

Ольга Орлова почти два года находится в отношениях с мужчиной по имени Валерий. О возлюбленном артистка старается поменьше рассказывать в прессе. Ходили слухи, что Орлова скрывает своего мужчину, потому что он состоит в браке с другой женщиной. Ольга решила раз и навсегда покончить с этими сплетнями и рассказать правду.

Как оказалось, Ольга и Валерий познакомились в ресторане.

– Он хотел подойти, но я видела, что он не решается, – рассказала 43-летняя Орлова в эфире YouTube-шоу Fametime TV.

– Я сидела с подругой, он сидел с другом. Он смотрел на меня полтора часа грустными-грустными глазами. Мне даже самой захотелось к нему подойти. Может быть у него что-то случилось. Я же люблю помогать. И в какой-то момент, моя подруга вышла на улицу, я уткнулась носом в Instagram что-то полистать и услышала: «Здравствуйте, Ольга!». Это был он. С тех пор мы не расставались ни на один день.

Сейчас влюблённые живут вместе. Валерий не только смог наладить хорошие отношения с 20-летним сыном Ольги Артемом, но и ни разу не разочаровал саму артистку.

– Он очень хороший человек. Он очень добрый, умный, держит своё слово всегда и не надо ему два раза повторять и напоминать о чем-то, – призналась певица ведущей Лауре Джугелии.

– Он очень меня любит, и я его очень люблю. Все лучшие качества, которые можно представить, я нашла в нём… Похоже, что меня боженька во второй половине жизни поцеловал в макушку. Потому что мы почти два году вместе, и я могу сказать, что реально после сорока жизнь только начинается.

Ольга также рассказала, почему она скрывает своего мужчину от прессы и наконец-то ответила на вопрос, женат ли он.

– Я не тот человек, который будет сосаться в сторис и всё это снимать. Я этого не умею и не хочу, – пояснила звезда. – Счастье любит тишину. Если мужчина не из мира шоу-бизнеса, я считаю, что не нужно его пиарить… Я – человек достаточно строгих правил. Для меня роман с женатым мужчиной невозможен. Зачем украшать жизнь чужого мужа?! Я не вижу в этом смысла. Конечно, у него тоже было прошлое, он тоже был женат. Но сейчас нет.