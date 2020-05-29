"Зачем отрицать очевидное?" Дочь Успенской ответила на обвинения в пластике

Не так давно Любовь Успенская наладила отношения с дочерью. 31-летняя Татьяна Плаксина теперь живёт с мамой, которую ещё в прошлом году обвиняла в жестоком обращении по отношению к ней.

Артистка выводит свою наследницу в свет, а все окружающие отмечают, что Татьяна невероятно похорошела. Некоторые даже предполагают, что произошло это не без помощи пластического хирурга. Дочь Успенской решила прокомментировать своё преображение.

Напомним, что несколько лет назад Татьяна упала с велосипеда и серьёзно повредила челюсть. Ей сделали несколько операций, но не все они оказались удачными. Некоторое время Плаксиной пришлось ходить без передних зубов, что, конечно же, сильно портило её внешность.

Однако, на недавнем светском мероприятии Татьяна просто очаровывала всех своей голливудской улыбкой. Работа стоматологов видна невооружённым взглядом. А вот хирургическое вмешательство в свою внешность дочь Успенской отрицает.

«Многие СМИ пишут про какие-то пластические операции – ни одной пластической операции у меня не было. И никаких филлеров», – написала Татьяна на своей странице в Instagram.

Подписчики Плаксиной ей не верят и призывают всё-таки признаться в пластике.

«Зачем отрицать очевидное? Вы правда думаете, что люди дебилы, и не видят разницу между тем, что было и что есть? – обратилась к Татьяне одна из интернет-пользовательниц. – Ну да, пластика была, и что? Почему так важно это отрицать?»

Однако, дочь звезды стоит на своём и уверяет, что её преображение – это лишь результат работы хороших стоматологов.

«Мне нет смысла чего-то отрицать – я всегда была запредельно откровенная, и если бы я сделала пластику – я бы этого не отрицала», – отрезала Плаксина.