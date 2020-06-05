«Я лучше сушеной воблы!» жена Гогена Солнцева рассказала о разборках с Долиной

Катя избила Гогена, а теперь мечтает выяснить отношения и с самой Ларисой Александровной.

- Я ей устрою такую «погоду в доме», что она вовек не забудет! – кипятится Терешкович по телефону. – Я ей покажу, как с чужими мужьями общаться! Просто уверена, что она положила глаз на моего Илюшу. Долина сейчас – дама одинокая, а Гогенчик мой – красавиц. Понятно, что она не могла устоять. Но я лучше любой сушеной воблы!

Терешкович планирует встретиться с Долиной уже в самое ближайшее время. Гоген уверяет, что она где-то раздобыла адрес Ларисы Александровны и теперь караулит ее возле поселка.

- Я не должна вам отчитываться, куда я езжу и зачем, - кипятится Екатерина. – Долина должна мне глядя в глаза сказать, по какой причине она флиртовала с моим мужем. В шоу-бизнесе грязь и разврат – сплошь и рядом. Но все вертихвостки, которые крутятся возле Гогена, должны знать: я за своего мужа любой глотку перегрызу.

Терешкович уверяет, что до того, как она увидела совместные фото Гогена с Долиной, в их семейной жизни все было спокойно. И через наше издание она даже обратилась к певице.

- Лариса, опомнись! – призывает Терешкович. – Если ты достойная женщина, то ты не должна лезть к Гогену. Вокруг много свободных мужиков. А своего я не отдам.