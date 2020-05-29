“Хотели палить из Калашникова по памятнику Петра l !” Джигурда и его друг Сергей Волощук были задержаны полицией

Никита Джигурда на днях принял участие в съемках клипа своего друга – бизнесмена и рок-музыканта Сергея Волощука. Однако, творческий процесс закончился разбирательствами с полицией. Подробности выяснил Sobesednik.ru.

Причиной, по которой на съемочной площадке появились люди в форме, послужил автомат Калашникова, который использовали в кадре. Но по словам Никиты, оружие было не настоящим.

- В нашем клипе были сцены с оружием, - поясняет 60-летний Джигурда в беседе с нашим корреспондентом. – Автомат привез Серега Волощук. Но сразу опережу всех хейтеров – это был полностью реалистичный макет настоящего автомата Калашникова, который все могут купить в сувенирных магазинах в центре Москвы. Мы максимально подготовились, чтобы съемка была эффектной, захватывающей, реалистичной, но в то же время безопасной для всех!

Действие клипа проходило в центре Москвы, где всегда много прохожих. Не удивительно, что съемки привлекли их внимание.

- Из числа зевак всегда найдутся такие, которые рады проявить бдительность, особенно если тут замешан известный артист, - продолжает Никита. – Вот кто-то из таких случайных зрителей сообразил, что надо набрать родимую полицию и рассказать им, что Джигурда собрался палить из Калашникова по памятнику Петра I.