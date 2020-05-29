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“Хотели палить из Калашникова по памятнику Петра l !” Джигурда и его друг Сергей Волощук были задержаны полицией

Артист рассказал о своём столкновении с правоохранительными органами.

Фото: Пресс-служба Никиты Джигурды

Никита Джигурда на днях принял участие в съемках клипа своего друга – бизнесмена и рок-музыканта Сергея Волощука. Однако, творческий процесс закончился разбирательствами с полицией. Подробности выяснил Sobesednik.ru. 

  Причиной, по которой на съемочной площадке появились люди в форме, послужил автомат Калашникова, который использовали в кадре. Но по словам Никиты, оружие было не настоящим.

- В нашем клипе были сцены с оружием, - поясняет 60-летний Джигурда в беседе с нашим корреспондентом. – Автомат привез Серега Волощук. Но сразу опережу всех хейтеров – это был полностью реалистичный макет настоящего автомата Калашникова, который все могут купить в сувенирных магазинах в центре Москвы. Мы максимально подготовились, чтобы съемка была эффектной, захватывающей, реалистичной, но в то же время безопасной для всех!

 Действие клипа проходило в центре Москвы, где всегда много прохожих. Не удивительно, что съемки привлекли их внимание.

- Из числа зевак всегда найдутся такие, которые рады проявить бдительность, особенно если тут замешан известный артист, - продолжает Никита. – Вот кто-то из таких случайных зрителей сообразил, что надо набрать родимую полицию и рассказать им, что Джигурда собрался палить из Калашникова по памятнику Петра I.

Фото: Пресс-служба Никиты Джигурды

- Мы действительно взяли с собой автомат в качестве реквизита для съемки, - вторит Джигурде Сергей Волощук. – Никаких патронов в нем и в помине не было. Никому из нас даже в голову не пришло бы палить из него, а тем более по памятнику Церетели. Ну что за фантазии у людей!

Но как бы там ни было, наряд полиции все же приехал на место съемки и составил протокол на владельца автомата Калашникова – Сергея Волощука. Вся съемочная команда была повергнута в шок.

- Один неугомонный прохожий требовал у полиции начать шить дело на Никиту Джигурду и его друга. При этом, кстати, Никита даже сто метров не мог пройти спокойно до нужной точки локации, так как его одолевали поклонники с просьбами сфотографироваться, становясь на ходу в самодельную очередь, - рассказали нам очевидцы. – Такова народная любовь, в которой всегда найдется ложка дегтя!

Фото: Пресс-служба Никиты Джигурды
Тот самый автомат, из-за которого прохожие вызвали полицию

К счастью, как рассказали нам участники съемочного процесса, полиция прямо на месте разобралась с накалом страстей. Сергей Волощук доходчиво все пояснил полицейским. А они, в свою очередь, с пониманием отнеслись к работе съемочной группы и бдительности отдельных граждан.

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