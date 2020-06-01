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"Вы как хотите, а я "покупать эти пирожки" точно не буду". Юрий Лоза объяснил, почему не будет вакцинироваться

Музыкант сослался на мнение нобелевского лауреата Люка Монтанье

Фото: Global Look Press

Юрий Лоза не будет покупать «эти пирожки»

В социальных сетях известный певец и композитор Юрий Лоза поделился своими мыслями о прививках против COVID19.

«Представьте себе ситуацию: вы находитесь возле ларька с пирожками, продавец зазывает – купи, мол, свежие вкусные, и вы в раздумьях; проходящий мимо незнакомый человек говорит вам – не стóит покупать, потому что вчера мой тесть этими пирожками траванулся. Кому вы поверите – продавцу, которому необходимо сбыть свой товар, или человеку, который не имеет с этого никакой выгоды? Я думаю, ответ очевиден.

А теперь экстраполируйте эту картинку на прививки от короны: чиновникам от медицины надо сбыть вакцину, поэтому они всеми силами «рекламируют» свой товар и нагнетают истерию, а ведущий вирусолог мира, нобелевский лауреат Люк Монтанье, который не имеет личного интереса, утверждает, что прививаться ни в коем случае нельзя из-за непредсказуемости последствий. Они – функционеры и администраторы, а он – учёный с мировым именем, открывший и описавший в своё время вирус СПИДа. Они говорят, что вакцина прошла все испытания и абсолютно безопасна, он утверждает, что подобные заявления абсурдны с точки зрения доказательной медицины, так как для подтверждения пользы или вреда требуется в три раза больше времени.

Вы как хотите, а я «покупать эти пирожки» точно не буду».

 

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