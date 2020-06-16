Виктория Боня: "Я не одна, но говорить, с кем, я точно не буду"

Телеведущий Владимир Соловьев довольно часто высмеивает любые высказывания телеведущей и бывшей участницы «Дом-2» Виктории Бони. Девушка подозревает, у журналиста явно есть к ней чувства.

- Вся информация, которую я даю, как понимаю, проходит через Соловьева, он очень тщательно следит за тем, что я говорю. Видимо, существует какая-то взаимная любовь, об этом пишут даже пользователи соцсетей: «У Соловьева есть чувства к вам».

Виктория долгое время живет в Европе, но она не переставала заниматься карьерой, создала свой бренд одежды, проводила курсы для своих подписчиков, обучала саморазвитию, секретам фейсбилдинга и так далее. Сейчас Боня создает университет для женщин.

- Это возможность работать над собой. Мы получаем знания, которые помогут нам, женщинам, в профессиональной среде, но никто не дает нам знаний, которые помогут в жизни, в том числе и личной. Я хочу рассказать девчонкам, что можно получать все бенефиты в карьере, которые ты хочешь, при этом оставаться женщиной, чтобы твой мужчина был счастлив с тобой. Мне скоро будет 42 года, я с 20 лет занимаюсь саморазвитием. Многие девушки отзываются на мою идею, и я хочу, чтобы русская женщина могла оценить себя по достоинству. К сожалению, наши женщины себя недооценивают, а впоследствии недооценивают и их. В Европе, где я живу много лет, наших женщин воспринимают как охотниц за богатыми мужчинами. Мы должны исправить этот имидж.

- Что происходит в вашей личной жизни?

- По любым моим отношениям всегда были догадки и додумки СМИ. Я из первых уст о своих отношениях говорила очень редко, даже фотосессии с отцом моей дочери мы делали потому, что так нужно было, чтобы люди понимали, что все хорошо. Торговать своими отношениями – не про меня. Я не могу жить в стиле Ольги Бузовой. Скажу вам так: я не одна, но показывать, с кем я – точно не буду.