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“Приедет мама Стефано и его друзья!» Федункив впервые рассказала,какой будет ее свадьба с итальянцем.

Выкупа невесты и традиционных конкурсов на торжестве артистки не запланировано.

Фото: Пресс-служба телеканала «Пятница!»

 Комедийная актриса, певица и телеведущая Марина Федункив несколько месяцев назад в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал 37-летний итальянский бизнесмен Стефано Маджи. Молодожены зарегистрировали брак в одном из столичных МФЦ, и теперь планируют сыграть пышную свадьбу, которую покажет телеканал «Пятница!». Каким будет торжество, выяснил Sobesednik.ru.

- Обещаю, в августе отгуляем по полной уже два события одновременно: и мой 50-летний юбилей, и, конечно же, свадьбу, - говорит Марина. - Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим – муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут. 

 Свадьба Федункив будет показана в специальном выпуске проекта «Четыре свадьбы». Ранее «Пятница!» уже освещала свадьбу главного шефа страны Константина Ивлева. На торжество актрисы будут приглашены звездные гости: друзья и коллеги Марины. Конечно же, приедут и итальянские родственники и друзья Стефано.

Фото: Пресс-служба телеканала «Пятница!»

- С мамой Стефано я знакома. Ее, кстати тоже зовут Марина, - продолжает Федункив. - И на свадьбу она приедет обязательно! Папа, к сожалению, умер несколько лет назад. Еще будут друзья Стефано не только из Италии, но и из Европы в целом, а также представители итальянской диаспоры в Москве. 

 Марина также поделилась подробностями совместной жизни с итальянцем. 

 - В наших отношениях — «социализм»! Равноправие, - утверждает звезда.- На самом деле, мы - два реализовавшихся и самодостаточных человека, доказывать друг другу что-либо нет смысла. Считается, что итальянцы темпераментные и эмоциональные, но у нас наоборот, мой пыл Стефано уравновешивает, он умеет подобрать слова и почувствовать настроение. И нет, меня в нем ничего не раздражает. Иначе бы я не шла замуж. Хватит! До этого компромиссами накушалась в отношениях с партнерами.

Свадьба Марины Федункив на телеканале «Пятница!» будет показана в начале сентября в новом сезоне проекта «Четыре свадьбы», который стартует в эфире 12 августа

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