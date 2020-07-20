“Приедет мама Стефано и его друзья!» Федункив впервые рассказала,какой будет ее свадьба с итальянцем.

Комедийная актриса, певица и телеведущая Марина Федункив несколько месяцев назад в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал 37-летний итальянский бизнесмен Стефано Маджи. Молодожены зарегистрировали брак в одном из столичных МФЦ, и теперь планируют сыграть пышную свадьбу, которую покажет телеканал «Пятница!». Каким будет торжество, выяснил Sobesednik.ru.

- Обещаю, в августе отгуляем по полной уже два события одновременно: и мой 50-летний юбилей, и, конечно же, свадьбу, - говорит Марина. - Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим – муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут.

Свадьба Федункив будет показана в специальном выпуске проекта «Четыре свадьбы». Ранее «Пятница!» уже освещала свадьбу главного шефа страны Константина Ивлева. На торжество актрисы будут приглашены звездные гости: друзья и коллеги Марины. Конечно же, приедут и итальянские родственники и друзья Стефано.