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“Почему человеку из «Дома-2» нельзя пробоваться в театре?" Канделаки заступилась за Бузову и задела Собчак

Тина прокомментировала конфликт Губерниева и Бузовой в эфире «Матч-ТВ».

Фото: Максим Константинов/Global Look Press

В июне произошёл громкий скандал в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ». Дмитрий Губерниев довёл Ольгу Бузову до слёз вопросом о том, перестала ли она пить коньяк по утрам. Инцидент до сих пор обсуждает вся страна. Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки стала героиней нового выпуска YouTube-шоу «Стрелец-молодец» и прокомментировала не только эту скандальную ситуацию, но и дебют Бузовой в театре.

Канделаки не скрывает, что после скандала с Бузовой у её телеканала увеличилась аудитория.

– Я вообще не вижу прецедента в этой истории с точки зрения негатива, потому что про Дмитрия Губерниева и Ольгу Бузову написала вся французская пресса, – с улыбкой произнесла 45-летняя Тина.

По словам генерального продюсера «Матч-ТВ», конфликт не был запланирован редакторами и все произошло само собой.

– Когда два человека заходят в прямой эфир, никто не знает, чем все закончится: поцелуями ли, пощёчинами ли, объятиями ли или кто-то кому-то плеснёт стакан воды в лицо, – утверждает Канделаки. – Такой задумки редактора по определению быть не может.

То, что Бузова расплакалась, Тину не смутило даже в момент самого эфира. Она знала наперёд, что все закончится благополучно.

– Она растерялась. Ничего страшного, она быстро собралась, – констатирует телезвезда. – Мне в этот момент тысяча человек позвонили. И я тогда сказала: «Она сейчас соберётся и будет прекрасный финал!». И она собирается, даёт совершенно прекрасный монолог, я считаю. Она вдохновила нашу сборную, она сказала искренне от сердца то, что хотели сказать миллионы в нашей стране. И все получилось!

Также Канделаки дала понять, что в отличие от многих, не испытывает к Бузовой никакого негатива, а наоборот уважает её за трудолюбие. Тина не видит ничего плохого в том, что Ольга пробует себя в разных сферах, в том числе и в качестве актрисы на сцене МХАТа.

– Я Бузову знаю много лет. Никогда не была с ней близка, но я её наблюдала, – поделилась Тина в эфире шоу «Стрелец-молодец». – Так совпало, что мы ходили в один спортзал какой-то промежуток времени. Она ещё была замужем за Тарасовым.

Если человеку из «Дома-2» можно было быть кандидатом в президенты (Тина имеет в виду Ксению Собчак – Прим. Sobesednik.ru), то почему другому человеку из «Дома-2» нельзя попробоваться в театре?!

Бузова от Тарасова до сегодняшнего дня как медиаперсона выросла на глазах. Это неимоверный труд, большая работа, проведённая над собой. И меня вот этот советский подход, когда, условно говоря, от человека шоу-бизнеса вдруг начинают требовать определённые вещи, крайне поражает. 

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