"Она вышла за канадца": Никас Сафронов пострадал из-за курортного романа

- Фестиваль у нас прекрасный, - говорит Никас. – Мы вместе с детьми «Артека» и моим другом – актером и режиссером Николаем Денисовым - сняли здесь короткометражный фильм, в котором я сыграл главную роль. Это очень необычный и интересный опыт. Потом я проводил художественные мастер-классы для детей, участвовал в прекрасных мероприятиях по открытию и закрытию фестиваля. График – насыщенный, но я все равно нахожу время на общение с друзьями-актерами, которые сюда приехали. С Сашей Михайловым, Наташей Гвоздиковой, Сашей Тютрюмовым. Самое главное в наше время – роскошь человеческого общения. С Маратом Башаровым мы по ночам ходим на пляж, купаемся, поем песни. Он – интереснейший, образованнейший человек. Совершенно не такой, каким его представляет «желтая» пресса. А тонкий, добрый, позитивный, творческий человек, который сразу вливается в команду.

Сафронов признался, что раньше частенько заводил курортные романы. Однако сейчас он предпочитает не связываться с этими временными приключениями.

- В этом году курортный роман не случился – не было желания, - улыбается художник. – Хотя я к таким летним связям, в принципе, относился хорошо. Но с возрастом ты понимаешь, что у тебя есть имя, положение в обществе, и потому не знаешь, как к тебе на самом деле относится девушка. Поэтому начинаешь осторожничать, опасаться неадекватного поведения со стороны дамы – ведь всякое бывает. Например, у меня однажды случился курортный роман с девушкой из Киева. Мы познакомились, начали общаться, в один момент я провожал ее до гостиницы, а потом должен был вернуться к своим друзьям, которые пошли на дискотеку. Но вдруг я почувствовал, что она мне очень сильно нравится - и я остался с ней. У нас возник курортный роман. Она потом время от времени приезжала ко мне в Москву, мы прекрасно проводили время вместе. А когда она в итоге вышла замуж за канадца, я долго об этом жалел - быть может, у нас все могло сложиться по-другому. Я до сих пор ее помню: это было сказочно. Хотя на самом деле редко курортные романы заканчиваются положительно – они завершаются вместе с отпуском, и к этому нужно быть готовым. Однажды у меня были романтические отношения с девушкой, которая работала администратором в гостинице. Мы купались в море по ночам, у нас была легкая влюбленность друг в друга. А потом она приехала ко мне в Москву – решила, что я обязан на ней жениться, и я не знал, как от нее избавиться…

Даниил Николаев.