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Это неприлично: обездвиженный Соседов рассказал о возмутительном наглости

Сергей Соседов продолжает приходить в себя после операции, которую ему провели в Беларуси. Напомним, что во время «Славянского базара в Витебске» музыкальный критик оказался на больничной койке, где медики поставили ему диагноз: разрыв сухожилия.

По Витебску поползли слухи, что в момент травмы критик находился в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, сам Соседов это отрицает.

- Если бы я был пьяным, у меня бы ноги не поворачивались! – говорит Сергей. - А я делал зарядку: приседания и наклоны. Это чья-то глупая шутка, просто неприлично слышать такое! Я получил травму в гостиничном номере, не на улице. И был абсолютно трезв. Как такое вообще могли придумать? Возмутительная наглость!

Белорусскими медиками Соседов доволен. Ему провели в кратчайшие сроки операции, а после предоставили отдельную палату, в которой он приходил в себя.

- Прекрасная клиника, прекраснейший персонал, - продолжает Соседов. - Я бы ещё в Москве поискал такую! Мне все сделали на высшем уровне! Я лежал на первом этаже, в очень уютной палате. Друзья мне присылали фрукты и ягоды: малину, черешню, чернику…

Ближайшие полтора месяца Соседов проведет в гипсе. Сейчас он не может ходить самостоятельно.

- Я себя чувствую хорошо, за исключением того, что прыгаю, как попрыгунья, - вздыхает Соседов. – Учусь заново ходить. Но, конечно, мне все это дается с большим трудом. Иногда поднимается небольшая температура, но врачи говорят, что это нормально.

Даниил Николаев.

Теги: #Соседов

Рубрика: Шоу-бизнес

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