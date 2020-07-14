Айза Долматова пытается освободить из-под стражи бывшего мужа

Телеведущая уже не раз намекала, что у ее бывшего мужа серьезные проблемы. Дмитрия Анохина задержали в Индонезии 2 марта, до сих пор он и его девушка были под стражей. Сегодня стало известно, что молодых людей приговорили к 8 месяцам лишения свободы.

Айза, с присущей ей добротой, вступилась за отца своего младшего сына Элвиса. Телеведущая записала видеообращение для президента Индонезии, где просит о помиловании Анохина и его спутницы.

-Детям нужен отец. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете, потому что сами являетесь отцом. Родители у Дмитрия очень старые, они нуждаются в поддержке Дмитрия, ведь он - один сын в семье. На протяжении четырех месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Очень сильно переживаем, их семьи ждут их дома. Джоко Видодо, со всем уважением прошу о помиловании отца моих сыновей. Дети очень скучают по нему, - говорит на видео Айза.

-Можно выпустить нашего папу?- просит 4- летний Элвис Анохин.

Напомним, Айза и Дмитрий развелись со скандалом год назад, спустя 5 лет брака.