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МакSим начала общаться жестами

Говорить о полном выведении из медикаментозной комы пока рано

Фото: Скриншот с видео в Instagram

Певица МакSим по-прежнему остается в тяжелом состоянии, но медики начали регулировать медикаментозный сон. Они снизили нагрузку седативных препаратов, которые вводили певицу в состояние комы.

Телеграм-канал Mash пишет, что Марина Максимова приходит в сознание и даже вступает в диалог жестами.

Девушка в состоянии сделать вдох, но для сохранения ровного дыхания она все так же находится на ИВЛ, но со скорректированными настройками. 

Менеджер певицы Маргарита Соколова уточнила ТАСС, что о полном выводе из медикаментозного сна говорить пока рано. Марину лишь иногда выводят в сознание.

МакSим заболела еще 11 июня, а 19 июня была госпитализирована с пневмонией.

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