МакSим начала общаться жестами

Певица МакSим по-прежнему остается в тяжелом состоянии, но медики начали регулировать медикаментозный сон. Они снизили нагрузку седативных препаратов, которые вводили певицу в состояние комы.

Телеграм-канал Mash пишет, что Марина Максимова приходит в сознание и даже вступает в диалог жестами.

Девушка в состоянии сделать вдох, но для сохранения ровного дыхания она все так же находится на ИВЛ, но со скорректированными настройками.

Менеджер певицы Маргарита Соколова уточнила ТАСС, что о полном выводе из медикаментозного сна говорить пока рано. Марину лишь иногда выводят в сознание.

МакSим заболела еще 11 июня, а 19 июня была госпитализирована с пневмонией.