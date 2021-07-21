МакSим начала общаться жестами
Говорить о полном выведении из медикаментозной комы пока рано
Певица МакSим по-прежнему остается в тяжелом состоянии, но медики начали регулировать медикаментозный сон. Они снизили нагрузку седативных препаратов, которые вводили певицу в состояние комы.
Телеграм-канал Mash пишет, что Марина Максимова приходит в сознание и даже вступает в диалог жестами.
Девушка в состоянии сделать вдох, но для сохранения ровного дыхания она все так же находится на ИВЛ, но со скорректированными настройками.
Менеджер певицы Маргарита Соколова уточнила ТАСС, что о полном выводе из медикаментозного сна говорить пока рано. Марину лишь иногда выводят в сознание.
МакSим заболела еще 11 июня, а 19 июня была госпитализирована с пневмонией.
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