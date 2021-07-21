Карина Кросс: Соцсети – главное увлечение детей ХХI века!

Бывшая девушка Давида Манукяна, блогер-миллионник Карина Кросс – кумир современных подростков. Девушка очень обеспокоена тем, что многие родители не могут грамотно выстроить отношения со своими детьми. Поэтому звезда интернета поделилась с Sobesednik.ru своим видением того, как правильно воспитывать ребёнка, чтобы быть для него не только родителем, но и лучшим другом.

Не секрет, что непростые отношения подростков с родителями могут стать большой проблемой в их взрослой жизни. Не зря говорят, что все психологические барьеры идут из детства. Карину Кросс воспитала мама вместе с отчимом. Исходя из отношений с ними, блогер решила дать несколько полезных советов современным родителям.

– Во-первых, критически важно уважать всех, кто живёт с вами в одном помещении, и ребёнка в том числе, - считает 28-летняя Карина.

– Поймите, что он – индивидуальность, а не дополнение к вам. Да, вы его родили и воспитываете, однако, это вообще не обозначает, что ребёнок принадлежит вам целиком и полностью. Научитесь жить с этим пониманием уже сейчас, чтобы потом было легче отпускать сына или дочь во взрослую жизнь.