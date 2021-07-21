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Карина Кросс: Соцсети – главное увлечение детей ХХI века!

Популярный блогер призвала всех родителей скачать "Тик-ток"

Фото: Личный архив Карины Кросс

Бывшая девушка Давида Манукяна, блогер-миллионник Карина Кросс – кумир современных подростков. Девушка очень обеспокоена тем, что многие родители не могут грамотно выстроить отношения со своими детьми. Поэтому звезда интернета поделилась с Sobesednik.ru своим видением того, как правильно воспитывать ребёнка, чтобы быть для него не только родителем, но и лучшим другом.

Не секрет, что непростые отношения подростков с родителями могут стать большой проблемой в их взрослой жизни. Не зря говорят, что все психологические барьеры идут из детства. Карину Кросс воспитала мама вместе с отчимом. Исходя из отношений с ними, блогер решила дать несколько полезных советов современным родителям.

– Во-первых, критически важно уважать всех, кто живёт с вами в одном помещении, и ребёнка в том числе, - считает 28-летняя Карина.

– Поймите, что он – индивидуальность, а не дополнение к вам. Да, вы его родили и воспитываете, однако, это вообще не обозначает, что ребёнок принадлежит вам целиком и полностью. Научитесь жить с этим пониманием уже сейчас, чтобы потом было легче отпускать сына или дочь во взрослую жизнь.
Фото: Личный архив Карины Кросс

По мнению Карины, нужно показывать ребёнку, что он не просто живёт с вами на одной площади, но ещё и имеет влияние на происходящее в квартире.

– Советуйтесь с ним, как со взрослым, дайте ему понять, что его мнение для вас важно, - продолжает блогер. – Так вы укрепите детско-родительскую связь и станете ближе.

Но вместе с тем, очень важно перестать во всем контролировать ребёнка. Например, хотя бы в том, чиста его комната или нет. Если вы хотя бы на неделю прекратите тыкать отпрыска носом в то, что его вещи разбросаны по комнате, он скоро сам поймёт, что в бардаке ему некомфортно, и возьмётся за веник с совком.

Интересуйтесь личными делами ребёнка, а не только учёбой. Только не надо спрашивать в лоб: «А что, мальчик (девочка)-то у тебя уже появился (лась)?». Такие вопросы сразу вгоняют подростка в ступор, и он закрывается.

Развлекайтесь вместе – ходите в кино, в кафе, в музеи, играйте в модные настолки. Это тоже помогает родителям и детям найти общие точки соприкосновения. При этом не переусердствуйте – если вы будете навязчивы, это тоже не понравится ребёнку!

Фото: Личный архив Карины Кросс

Также Карина уверяет, что родителям нужно быть максимально откровенными со своими детьми.

– Отвечайте на все вопросы, которые вам задаёт ребёнок, – советует Кросс. – Например: «Почему трава зелёная?», «Почему мы не общаемся с тётей Валей?», «Что такое наркотики, почему это плохо?» и так далее. Ребёнок должен знать, что он может подойти к вам с любой проблемой, и вы не будете ругать его за расспросы и спокойно все объясните.

И скачайте уже наконец-то «Тик-ток!» Сколько вы собираетесь бегать от модных течений и цифровизации? Соцсети – это главное увлечение всех детей XXI веке. Будьте с ними на одной волне.
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