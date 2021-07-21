Сегодня, в 14:02

DAVA подарил дом мечты молодой семье из Новосибирска.

Как утверждает россиянка Ксения ,блогер построил для неё жилье .

Как утверждает россиянка Ксения, блогер построил для нее, мужа и их ребёнка новое жилье.

Бывший бойфренд Ольги Бузовой, Давид Манукян в интернете запустил челлендж добрых дел «Все будет хорошо». К блогеру теперь обращаются люди со всей России с разными просьбами и с надеждой на отклик. Именно так поступила и одна семья из Новосибирска. Мимо их просьбы Давид не прошел. Sobesednik.ru выяснил подробности.

 Ксения из Новосибирска долго стеснялась написать известному блогеру. Но в один момент все-таки решилась.

-Написала про окно в комнату нашей дочери, - говорит женщина. – Дело в том, что мы построили дом на пустом участке. В нем по возможности что-то делали, какой-то ремонт, но не все получалось. Казалось, что эта стройка, бесконечный ремонт, беспорядок на участке никогда не кончатся… 

 В какой-то момент дом семье Ксении пришлось и вовсе разбирать и отстраивать заново. Давид Манукян сам родился и вырос в Новосибирске. Возможно, поэтому он не мог оставить просьбу Ксении без ответа. После того, как блогер полистал профиль девушки в интернете, он решил помочь ей не только с окном, а и вовсе построить новый дом для ее семьи с маленьким ребенком.

- Я и подумать не могла, что когда-нибудь к нам приедет сам Давид и просто подарит нам дом мечты. Но именно так и произошло, - уверяет Ксения. – Сейчас я понимаю, что чудеса бывают!

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 57 минут назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 4 дня назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 4 дня назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 4 дня назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 4 дня назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Шоу-бизнес 3 минуты назад

МакSим временно снизили нагрузку седативных препаратов. Она начала общаться жестами

Шоу-бизнес 12 минут назад

"Копия мама": Шепелев впервые показал фото сына Жанны Фриске

Культура и ТВ 1 час назад

Олег Меньшиков уволил 18 актеров из театра, которым руководит

Спорт 6 часов назад

13-летняя японка взяла золото на Олимпиаде. Увы, это не рекорд – опоздала на 2 дня

Спорт 7 часов назад

Российские волейболисты победили США на Олимпийских играх в Токио

Шоу-бизнес 7 часов назад

Бородина в Турции забыла о разводе, а Подольская в Греции получила травму

Культура и ТВ 15 часов назад

Двести лет жести

Шоу-бизнес 23 часа назад

Польские певицы записали гимн за право на аборт на мотив песни группы t.A.T.u.

Туризм 1 день назад

"Закрыть Турцию для туризма лет на пять – до победы над ковидом": в Сети обсуждают ужесточение мер к российским туристам

Спорт 1 день назад

Итоги россиянок на токийской Олимпиаде: серебро в луке и золото в стрельбе

Культура и ТВ 1 день назад

Алексей Ягудин: "Неработающий мужчина – это трагедия"

Культура и ТВ 1 день назад

Проверь свой IQ. Тест № 2

Культура и ТВ 1 день назад

"Угрюм-Река": вековая установка для телезомби

Культура и ТВ 1 день назад

Собери Большой театр. Интерактивный пазл

Шоу-бизнес 1 день назад

Умер продюсер "Ласкового мая" и "Руки вверх" Алексей Мускатин

Спорт 1 день назад

"Валера, Валера - любовь, надежда и вера": россияне "Валерят" в нового главного тренера сборной России по футболу

Культура и ТВ 2 дня назад

"Наше кино – омерзительно": Актер Николай Бурляев рассказал, почему больше не снимается

Культура и ТВ 2 дня назад

Американцы готовят сериал про черного Супермена

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика