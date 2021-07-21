DAVA подарил дом мечты молодой семье из Новосибирска.

Как утверждает россиянка Ксения, блогер построил для нее, мужа и их ребёнка новое жилье.

Бывший бойфренд Ольги Бузовой, Давид Манукян в интернете запустил челлендж добрых дел «Все будет хорошо». К блогеру теперь обращаются люди со всей России с разными просьбами и с надеждой на отклик. Именно так поступила и одна семья из Новосибирска. Мимо их просьбы Давид не прошел. Sobesednik.ru выяснил подробности.

Ксения из Новосибирска долго стеснялась написать известному блогеру. Но в один момент все-таки решилась.

-Написала про окно в комнату нашей дочери, - говорит женщина. – Дело в том, что мы построили дом на пустом участке. В нем по возможности что-то делали, какой-то ремонт, но не все получалось. Казалось, что эта стройка, бесконечный ремонт, беспорядок на участке никогда не кончатся…

В какой-то момент дом семье Ксении пришлось и вовсе разбирать и отстраивать заново. Давид Манукян сам родился и вырос в Новосибирске. Возможно, поэтому он не мог оставить просьбу Ксении без ответа. После того, как блогер полистал профиль девушки в интернете, он решил помочь ей не только с окном, а и вовсе построить новый дом для ее семьи с маленьким ребенком.

- Я и подумать не могла, что когда-нибудь к нам приедет сам Давид и просто подарит нам дом мечты. Но именно так и произошло, - уверяет Ксения. – Сейчас я понимаю, что чудеса бывают!