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Умер продюсер "Ласкового мая" и "Руки вверх" Алексей Мускатин

Алексей Мускатин сотрудничал со многими артистами и коллективами, среди которых "Ласковый май", "Мираж" и другие

Фото: Вконтакте Алексей Мускатин

Российский продюсер и один из создателей группы Ласковый май Алексей Мускатин умер сегодня в возрасте 59 лет. Об этом сообщил его друг и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram

«Только что мне сообщили, что на 60-м году жизни ушел из жизни великолепный мой друг, один из самых первых, кто протянул мне руку помощи после того, как я работал в группе «Мираж» директором, Лёша Мускатин. (...) Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Алексея. Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют. Лёша, мы будем всегда тебя помнить. Группа «Ласковый май», «Дискотека «Союз» и все твои друзья-артисты скорбят. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны. Царствие ему Небесное.🙏

Причина смерти Мускатина не уточняется. Разин лишь уточнил, что у него была болезнь, с которой он и артисты пытались ему помочь, но безуспешно. 

Алексей Мускатин сотрудничал со многими артистами и коллективами, среди которых «Руки вверх», «Ласковый май», «Кар-Мэн», «Мираж» и другие.

Рубрика: Шоу-бизнес

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