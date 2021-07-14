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Статую "рыжего" из "Иванушек" пытались украсть

У многих артистов есть собственные скульптуры еще при жизни. Кто эти артисты, и как они удостоились такой чести - в нашем материале.

статуя Григорьева- Апполонова

 Один из первых мечту получить свою копию в виде скульптуры исполнил лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Свой Расторгуев, хоть и неживой, есть у жителей подмосковных Люберец.

Не отстал от коллеги и Рыжий Иванушка – солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. В преддверии юбилея певца, уроженца Сочи, поклонники установили скульптуру в центре курорта на Платановой аллее, на Курортном проспекте, Скульптура размером немного выше человеческого роста, со светящимся кругом на груди. Ее сразу окрестили «Счастливчиком», хотя по замыслу автора ее назвали «Мечтатель». «Иванушку» высекли из металла, поставили на облако славы и вложили в руку облачко с подсветкой, из которого в теплое время дня струится пар. Работа выполнена по заказу друзей и поклонников. Музыкант не видит ничего плохого в том, что поставить себе памятник при жизни, надо же людей не только музыкой развлекать, а дать им возможность визуально насладиться любимым исполнителем, загадать желания и потереть скульптуру на счастье. Тому, кто приезжает сюда в поисках души, надо потереть грудь, с желанием поумнеть - голову, а для курортных романов - все, кроме глаз. Андрей Григорьев-Апполонов предложил продолжить традицию установки скульптур знаменитых уроженцев Сочи. По его словам, Стасу Михайлову нужно установить памятник в Адлере, Михаилу Галустяну - в Завокзальном районе, а Григорию Лепсу - около гостиницы "Жемчужина.

Артур Пирожков, он же Александр Ревва, и Моргенштерн уже заказали изготовить мини-копии себя любимых, которые очень похожи между собой.

"Мне очень приятно, что эту скульптуру сделали мне при жизни в моем родном городе. Обычно такое в нашей стране не практикуется, тем ценнее для меня это событие"
- Андрей Григорьев- Апполонов

Пару недель назад, в самый разгар летнего сезона, «Счастливчика» хотели украсть поклонники, в итоге, задуманное не осуществили, а повредили статую. Пришлось устанавливать новое изображение Андрея Григорьева-Апполонова. 

 

Моргенштерн
Артур Пирожков
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