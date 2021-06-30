Ксения Собчак: Нелюбовь народа меня кормит и поит

Из МГИМО в «Дом-2»

Сама Ксения Собчак часто признается, что из-за этого особого статуса в школе отношение у многих одноклассников к ней было негативным. Якобы над ней издевались, подшучивали. В ноябре ей исполняется 40 лет, но за все эти годы она не поменяла свою фамилию. Собчак – для нее бренд с детства, и этим можно пользоваться.

Почти сразу по окончании престижного МГИМО Ксения оказалась героиней эпатажа, посещала разные публичные мероприятия, из-за чего прославилась как «светская львица». А потом, уже на этой волне, стала ведущей популярного телевизионного реалити-шоу «Дом-2».

– Я вызываю противоречивые чувства у людей. И это хорошо. Если бы не было этого, интерес ко мне был бы невелик и мне бы меньше предлагали работы, – признавалась в беседе с нашим корреспондентом сама Ксения. – Если бы я была дикой красоты, но дурочкой – это было бы простительно. Если, наоборот, страшной, но ужасно умной – наверное, тоже бы простили. А когда человек совмещает в себе много разных неприятных для народа качеств, ему, народу, с этим очень сложно жить. Это из серии: если олигарх – то обязательно наворовал, если девушка на дорогой машине – то обязательно она вышла замуж за деньги. Когда у человека всё есть и он в этом во всем себя чувствует счастливым... Вроде и книжки читает, и деньги у него есть, и хорошая работа, и в принципе не урод, и всё у него в жизни в порядке – это вызывает у людей зависть, которую многие не могут даже объяснить, она как-то сама у них образуется и проявляется. Не все же понимают, что и у меня тоже бывают проблемы и трудности. Просто я себя подаю как человека с активной жизненной позицией, активным ощущением жизни, агрессивно идущего вперед и добивающегося своей цели. Я изначально прекрасно все понимала. Повторюсь: эта нелюбовь меня кормит и поит и дает возможность работать на интереснейших проектах. Но есть огромное количество людей, которые абсолютно разделяют мою жизненную позицию, которым импонирует то, что я делаю. Они знают, что я не обманываю ни своих зрителей, ни себя. Часто ко мне подходят и говорят за это спасибо.

Чечня, выдающиеся челюсти и тупые официанты

Кажется, не проходит и месяца, чтобы о Собчак не упоминали в прессе или в интернете. Ее романы с влиятельными людьми (кстати, некоторые считают, что все эти истории ею придуманы); резкие высказывания о звездах шоубизнеса или о детях, которых в 2013 году, еще до рождения своего сына, она назвала «гаденышами»; замужества и свадьбы: один похоронный катафалк чего стоит, когда недавно Ксения выходила замуж за Константина Богомолова; выступления на оппозиционных митингах обсуждают многие. А еще участие в 2018 году в выборах, когда Собчак претендовала на пост президента России. В тот момент многие Ксению подозревали, что она в сговоре с Кремлем, ведь всем известно, что когда-то тогда еще не известный никому Владимир Путин работал заместителем Анатолия Собчака. Но сама она эти слухи всегда отрицает: решение, мол, самостоятельное.

– Я осознанно делаю какие-то вещи, за которыми стоят рейтинг и популярность, – рассказывала Собчак. – Но у меня есть мой внутренний нравственный кодекс, который, слава Богу, мне ни разу не пришлось нарушить. В этом смысле я живу в мире с собой. Да, иногда бывают моменты, которые делаю ради эпатажа, но и они вписываются в мое понимание, что такое хорошо, а что такое плохо.

Случалось, что к Собчак подходят в публичных местах и чуть ли не плюют в лицо. Помнится, в Грозном ей кричали: «Вали отсюда!» Обзывали «лошадью». Кстати, так ее называют многие за выдающиеся челюсти. Сама Ксения к этому давно уже привыкла.

– Иногда даже мне это нравится, но ни в коем случае не раздражает, – признается Собчак. – Я могу расстроиться только из-за человеческой глупости. Когда необходимо шесть раз объяснять официанту, какой мне нужно принести сок, или необходимо повторять людям одни и те же просьбы. Вот это ужасно изматывает и выводит из себя, это может повлиять на мое настроение. А то, что подошел к тебе кто-то и что-то сказал или плюнул в лицо – к таким вещам отношусь спокойно.

Пугачева успокаивала папу

Со временем Ксения Собчак из светской львицы превратилась в журналиста-интервьюера. Делала интервью для телеканала «Дождь», потом в интернете открыла свой видеоблог «Осторожно, Собчак!», где задает достаточно острые вопросы известным людям. Но тем не менее ей не отказывают в беседах такие звезды, как Алла Пугачева, Александр Петров, Анастасия Волочкова или Филипп Киркоров. Алла Борисовна в телеэфире осудила Собчак за ее эпатаж.

– Когда Анатолий Собчак приезжал в Москву, то заходил ко мне в гости попить чайку, – поделилась с Ксенией Пугачева. – Видимо, ему некому было поплакаться, говорил, как переживает за тебя, за ваши ссоры с мамой. Я его успокаивала: мол, подростковый период, это пройдет. Но ты все такая же, все скандалишь.

А недавно Ксения снова стала героиней разных публикаций после того, как сделала интервью со скопинским маньяком Моховым. И снова вызвала много нелицеприятных о себе мнений.

– Я не воспринимаю все слишком серьезно. Ни любовь, ни ненависть всенародную близко к себе не подпускаю, – рассуждает Ксения. – Мне кажется, всерьез можно подпускать к себе только очень близкие и интимные чувства. Людей, которые тебе по-настоящему дороги, по-настоящему тебе важны. Эти люди могут доставить тебе массу удовольствия и радости.

Собчак часто в своем инстаграме публикует фото из семейной жизни. Например, недавно поделилась, как отдыхала с мужем Богомоловым в Мексике. Рассказала, что им пришлось рано проснуться утром, чтобы успеть встретить рассвет. «Все летают на шарах в Турции, а мы – в Мексике. Встать в 6 утра, чтобы полетать на воздушном шаре вокруг пирамид Теотиуакана, можно, только когда сильно влюблен», – отметила медиадива в подписи. Что любопытно, в заголовке своего инстаграма Ксения Собчак написала фразу, которая выглядит как девиз ее жизни: «Мир ловил меня, но не поймал».

Реплика

Владимир Познер: Она обращалась ко мне за помощью

– Я знаю ее очень поверхностно, – высказывается о Собчак телеведущий Владимир Познер. – Ксения обращалась ко мне несколько раз с просьбой подсказать, как строить интервью. Она дала мне посмотреть два интервью, которые сделала. Я отсмотрел и поделился своим мнением... Не верю, что Собчак в свое время была каким-то кремлевским проектом. Выдвигая себя на президентские выборы, она поступила очень смело, рискованно. В этом смысле я таких людей хотел бы иметь в России больше.

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Материал вышел в издании «Собеседник+» №06-2021 под заголовком «Ксения Собчак: Нелюбовь народа меня кормит и поит».