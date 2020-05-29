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Звёзды Инстаграма в купальниках

Sobesednik.ru предлагает подборку постов главных красавиц блог-пространства, в которых те показывают себя во всей красе

Фото: Instagram

Ольга Бузова

Ольга Бузова

35-летняя Ольга Бузова нарастила длиннющие волосы, наплела косичек и живёт теперь в Африке. Потому что там работает. В качестве ведущей Бузова снимается в шоу «Звезды в Африке» (что-то похожее на проект «Последний герой»), которое планирует осенью показать ТНТ.

Ольга живёт отдельно на вилле. Есть забавный кадр в её блоге в Инстаграм, где она собирается окунуться в бассейн.

«В бассейн невозможно залезть, – уточняет телеведущая в подписи, – точнее, это, конечно можно сделать, но заболеть не хочется. Вода ледяная».

Глюк’oZa

35-летняя Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa) нежится в испанской Марбелье. Не очень сильно загорела, но в целом выглядит замечательно. И купальничек на ней игривый, розовенький.

«Когда такое серьёзное лицо в бассейне – это значит, что ты в отпуске, но скоро выезжать,» – с некоторой грустью подписала фото певица.

Юлия Высоцкая

«Море, море, грёзы!» – 47-летняя Юлия Высоцкая решила немного поностальгировать и тоже выставила в соцсетях фото в купальнике.

Дело в том, что обычно актриса предпочитала летом отправляться во Францию или Италию вместе с мужем, 82-летним Андреем Кончаловским. А тут пришлось из-за коронавируса зависнуть в России.

Зато в эти выходные главная блогерша отечественной кулинарии сгоняла в Нижегородскую область, где с удовольствием снялась в платьице на фоне русского поля.

Светлана Ходченкова

38-летняя Светлана Ходченкова находится в необозначенном месте, похожем на Мальдивы, и радует своих поклонников множественными фото в разных купальниках. Позирует не только на море, но и рядом с бассейном, и даже с ванной.

Анна Седокова

38-летняя Анна Седокова опубликовала на своей странице в Инстаграм несколько фото и видео совместного отдыха в Майями со своим возлюбленным – баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой.

Под одним из фото, где она позирует в купальнике вместе с сыном, рассказывает, как на ночь глядя сын задал ей вопрос: «Мама, о чём ты мечтаешь?» И она не смогла ему ответить, поскольку постеснялась, что они у неё слишком простые, семейные – о муже и о детях.

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