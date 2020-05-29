Звёзды Инстаграма в купальниках

Ольга Бузова

35-летняя Ольга Бузова нарастила длиннющие волосы, наплела косичек и живёт теперь в Африке. Потому что там работает. В качестве ведущей Бузова снимается в шоу «Звезды в Африке» (что-то похожее на проект «Последний герой»), которое планирует осенью показать ТНТ.

Ольга живёт отдельно на вилле. Есть забавный кадр в её блоге в Инстаграм, где она собирается окунуться в бассейн.

«В бассейн невозможно залезть, – уточняет телеведущая в подписи, – точнее, это, конечно можно сделать, но заболеть не хочется. Вода ледяная».