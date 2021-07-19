Композитор Олимпиады, будучи подростком, издевался над сверстниками с инвалидностью

Композитор Кэйго Оямада, известный в Японии под сценическим псевдонимом Cornelius, самовольно отстранился от участия в создании музыки для церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

Об этом сам Кэйго Оямада объявил в личном микроблоге после скандала вокруг интервью, которое он давал в 90-х годах. Тогда он со смехом рассказывал, что издевался в школе над детьми с инвалидностью, пишет телеканал «Дождь».

«Спасибо за вашу критику, с этого момента я буду строго оценивать свои намерения и действия. Прошу прощения за произошедшее»

, – переводит признание музыканта ТАСС.

Агентство Reuters передает подробности публикаций 1994 и 1995 года. Оямада заставлял детей с инвалидностью есть фекалии и мастурбировать на глазах у других учеников.