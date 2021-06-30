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“В приступе ревности, могу разрушить всё вокруг”. Эмин Агаларов назвал Собчак три причины расставания с Аленой Гавриловой

Певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, стал новым гостем ютуб-шоу Ксении Собчак и рассказал ранее неизвестные подробности своей личной жизни.

Фото: Russian Look

Начиная тему разрыва отношений с русской девушкой, азербайджанец Агаларов упомянул различие культур.

- Восточные женщины проявляют к своим мужьям на людях большое уважение. Не перебивают, надо ехать домой - поехали домой. Дома немного все по-другому. Русские женщины на публике бывают более раскрепощенными, - раскрыл тему Эмин.

Однако, по словам бизнесмена, отношения разрушились, скорее, из-за него. 

- Она очень старалась, и у нее все получалось. Наверное проблема была больше во мне, в моем образе жизни, моем мировоззрении. В том, что я хочу, чтобы все было, как я хочу. Со стороны может показаться, что со мной легко, но это не так. Я достаточно жесткий, и любой женщине со мной будет непросто. Может быть только по-моему и никак иначе. 

В числе причин, которые привели к разводу, наследник империи Агаларовых назвал свою неконтролируемую ревность.

- Я очень ревнивый. Если случился этот приступ ревности, то все может разрушиться, и очень сложно это контролировать. Но я начал работать в этом направлении. Начал копошиться в своей голове. Попытался понять, почему это так. Провел несколько сессий провел с психологом, который помог мне разобраться, - объяснил Эмин.

Ранее - С 2006 по 2015 - Эмин Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана - Лейле Алиевой.

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