"Меня воспитывали не родители": Димаш рассказал о главной семейной тайне

Димаш считается одним из самых закрытых артистов на эстраде. 27-летний певец редко говорит о личном, тщательно оберегая свою жизнь вне сцены. Впрочем, на «Славянском базаре в Витебске» певец разоткровенничался и рассказал о семейной тайне. Оказывается, в детстве его воспитывали не родители.

– У казахов есть такая традиция: когда в семье рождается первенец, его отдают на воспитание старшим родителям, – рассказывает Димаш. – И хотя мы все жили под одной крышей, я фактически воспитывался у бабушки и дедушки.

По словам Димаша, этот факт биографии никак не сказался на его становлении. Певец уверяет: бабушка и дедушка делали все, чтобы он рос в комфорте.

– Мое детство было интересным, – продолжает певец. – Я рос не то чтобы хулиганом, но некоторые инциденты случались. Бывало, мы дрались с ребятами во дворе из-за какого-то мячика. После каждой такой ссоры нас ругали.

При этом у казахов не бывает, чтобы родители обвиняли в драке другого ребенка. Все ругают своих, чтобы в будущем они стали порядочными людьми. Конечно, все происходило в основном на словах.

На сегодняшний день отношения с родителями у Димаша идеальные. Отец является его главным помощником в шоубизнесе. Мама тоже регулярно сопровождает его в поездках.

– Я не застенчивый, я – нормальный, – говорит певец. – Я просто поражаюсь, когда люди начинают возвышать себя.

Я стараюсь быть максимально естественным и без особого пафоса. В нашем доме это не разрешается.

Хотя я прекрасно понимаю, что происходит в моей жизни, кто – я. Но быть пафосным мне родители не позволят.