«От шоу Леры Кудрявцевой испытала рвотный рефлекс»: Алиса Мон рассказала о неприятных моментах съемок в «Секрете на миллион»

За кулисами артистка была весела и энергична. До тех пор, пока не вспомнила о своем участии в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Алиса призналась: после программы в ее доме случился целый скандал.

- Мне прямо всю душу наизнанку там вывернули, - говорит Алиса. – Такие вопросы задавали! Про аборты, например. Ну, кому это понравится?

- Вы не ожидали, что будут спрашивать про аборты?

- Не ожидала. Предварительно с героями программы проводятся беседы. Мы проговаривали какие-то моменты. Я заикнулась просто про аборты, но не знала, что это внедрят в основной процесс съемки и будут спрашивать настолько подробно.

- Как ваша мама отреагировала на выход программы?

- Маме было очень плохо. А что сын у меня вытворял! У нас такой скандал был дома! Он не любит, когда его афишируют, а там показали все его фотографии, да еще и с Дашей (бывшей супругой – авт.) Я пока шла домой, думала: «Господи, как же мне сейчас с ним быть?» Он же у меня темпераментный пацан. Все время говорит: «Я – зашифрованный, я – рэпер, мне нельзя выносить все на публику!».

В общем, я знала, что что-то будет… Хотя бы разбитая чашка, но будет. Прихожу, смотрю, а на кухне от двери рейка валяется. Видимо, он кулаком по ней дал на эмоциях. Я решила, что лучший способ защиты – нападение. И сразу ему говорю: «Если тебе что-то не нравится, собирай вещи и иди, живи один!». Хотя я его понимала. У меня самой после этой программы было рвотное состояние. Было так противно, вы просто не представляете!

- Вот так и сходи к Кудрявцевой на интервью!

- Лера тут не причем. У нее же ухо, в которое ей говорят, какие вопросы задавать. Был такой момент, что она говорит прямо в студии: «Вот этот вопрос я вообще задавать не буду». Потом уже после съемок я сидела, прокручивала пленку назад и думала: «Интересно, какой же там вопрос был, что она не захотела его задавать?» Наверное, вообще криминал какой-то…

- С сыном в итоге помирились?

- Да, конечно. Любовь, слава Богу, победила. Я ему говорю: «Сын, скажи, а что мне рассказывать, если ты отказываешься от интервью, мама тоже не хочет». Мама, кстати, мне недавно сказала: «Доченька, я так перед тобой виновата, что отказывалась от всех передач. Кто же тебя поддержит, как не я». Надеюсь, сын тоже все переварит со временем и будет спокойней относиться к съемкам.