Это было неожиданно: выходка Ланового потрясла Наталью Гвоздикову

Международный детский кинофестиваль "Алые паруса Артека" открылся в Гурзуфе. В этом году его посвятили памяти Василия Ланового, на протяжении многих лет занимавшего пост президента кинофестиваля.

-Мы все осиротели, - говорит основатель "Алых парусов Артека" Ирина Громова. - Василий Семенович был как член семьи, мы всегда были под его крылом. Это был такой человек, что даже те актеры, которые обычно позволяли себе вольности, не могли допустить пошлости на сцене, если видели его в зале - на него равнялись все. Мы с Василием Семеновичем мечтали, что на 30-й фестиваль (следующий) привезем всех, кто когда-либо бывал у нас. А сейчас мы собираемся со следующего года официально назвать фестиваль именем Василия Ланового.

В этом году на фестивале собралась целая россыпь друзей Ланового: Александр Михайлов, Никас Сафронов, Эвелина Бледанс и другие. За кулисами артисты вспоминали яркие моменты, связанные с Василием Лановым.

Наталья Гвоздикова вспоминала, что Лановой очень любил свою роль капитана Грея и возвращался к этому образу не раз. "Однажды, он устроил нам сюрприз. Мы гуляли по набережной Ялты, а он договорился, чтобы к подошел корабль с алыми парусами. Сам Василий Семенович стоял в шляпе у борта и махал нам".

Актер Александр Михайлов добавил, что Лановой был настоящим патриотом:

-Он был боец, при том, что был очень чистый человек. Учил детей быть честными и любить родину.

В этом году в программе кинофестиваля — более 30 картин. Будут показаны несколько фильмов с участием Василия Ланового из золотой фильмотеки: "Алые паруса", "Офицеры", "Полосатый рейс", "Барышня-крестьянка".