У Корчевникова большие проблемы со слухом: Алиса Мон рассказала о здоровье ведущего

До выступления звезда пообщалась с журналистами и рассказала о больших проблемах со здоровьем Бориса Корчевникова, в программе которого она недавно участвовала.

- У Бориса со слухом проблемы серьёзные, - рассказала Алиса. - На него работает целая команда. Когда он задаёт вопрос, то сначала читает его по титрам - вопросы идут на четырёх мониторах. Представляете, как это сложно? Там подключены все службы. Но мне у него понравилось. Всё сердечно, с теплотой.

По словам Алисы, от участия в шоу Корчевникова она получила удовольствие. А вот от другой программы- Секрет на миллион с Лерой Кудрчвцевой - восторга не испытала.

- У меня был серьёзный стресс, - заявила певица. - Я после выхода этой программы два месяца не выходила в Инстаграм. Конечно, в этом не Лера виновата. Вы же понимаете, что программу делают редактора, продюсеры.