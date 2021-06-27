Шоубизнес шагает в политику!

Очередные выборы в Государственную думу пройдут уже этой осенью. Участвовать в них изъявили желание сразу две певицы – Татьяна Буланова и Виктория Дайнеко. Также о своем намерении в будущем баллотироваться в депутаты недавно заявила и главная сваха страны Роза Сябитова. «ЖГ» выяснила, как к таким соперницам относится эрудит Анатолий Вассерман, который в этом году тоже идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

– Три десятилетия в разных форматах, – говорит 68-летний Вассерман. – Баллотироваться в Государственную думу я решил потому, что у меня есть довольно много аналитических публикаций, где я показываю, что и почему неверно в современной мировой и внутрироссийской политике. Я считаю своим долгом не просто распространять эти сведения, но и участвовать в обсуждении и принятии решений с учетом этих моих публикаций. В частности, у меня достаточно работ, объясняющих, почему всё, что нареформировано за последнюю четверть века в здравоохранении и образовании, надлежит отменить вместе с самими реформаторами.

Как оказалось, Анатолия ни капли не смущает тот факт, что в Госдуму собираются идти люди из шоубизнеса.

– Шоубизнес не убивает мозги, вопреки распространенному поверью, – продолжает эрудит. – Поэтому я не вижу особых препятствий для того, чтобы эти люди могли бы участвовать в иных видах деятельности, включая политическую. В Думе всегда было по несколько деятелей шоубизнеса. Но, насколько я могу судить, популярность не гарантирует массового голосования за того или иного кандидата.

– Вы лично знакомы с Розой Сябитовой или с Татьяной Булановой?

– Нет, но фамилии эти мне известны. Трудно не слышать о людях, тратящих колоссальные силы на саморекламу. Но конкретно за их творчеством я не слежу. Скажем, программа «Давай поженимся» мне как хроническому холостяку в принципе неинтересна. Меня туда даже не звали, потому что моя позиция в этом деле известна давно (Вассерман в 17 лет отказался от отношений с женщинами из-за спора с однокурсником. – Ред.). А что касается Татьяны Булановой, я знаю только ее неофициальный титул «плачущая певица». На выборах он может ей помочь, а может и помешать. Репутация у людей из шоубизнеса неоднозначная, и далеко не все считают, что в политике они могут себя хорошо проявить. В таких случаях я цитирую старинный анекдот. Блондинку спрашивают: «Какова вероятность того, что вы на улице встретите динозавра?» Она отвечает: «50 процентов – или встречу, или нет!» То есть тут невозможно оценить, какова вероятность тех или иных событий. Остается только гадать.

– Виктория Дайнеко значительно моложе Розы и Татьяны – ей 34 года. Это подходящий возраст для начала политической карьеры?

– Хоть недавно и были приняты поправки в закон о молодежи и теперь молодым человек считается до 35 лет, тем не менее я полагаю, что молодым специалистом можно назвать человека не более чем в 25. Соответственно я не считаю Дайнеко молодой. Думаю, что к 30 годам человек уже достаточно набирается опыта и здравого смысла, чтобы с него можно было спрашивать, как со взрослого. Мне самому как раз к этому возрасту пришлось всерьез задуматься о политике. В основном это произошло в духе фразы Отто фон Бисмарка: «Неучастие в политике не освобождает от ее последствий!» К тому времени нас накрыла политика Горбачева, и чем дальше, тем меньше мне это нравилось. Поэтому я тогда уже начал прикидывать свои ходы в политике.

Кстати

«Отложил все дела и вакцинировался от коронавируса!»

Победитель множества интеллектуальных игр рассказал нам, что недавно сделал первую прививку от коронавируса. А также поведал о своем самочувствии после вакцинации.

– Вторая прививка назначена на 15 июля, – поделился Вассерман. – Я вынужден был откладывать свою вакцинацию, потому что ранее у меня был обнаружен высокий уровень антител. Настолько высокий, что эти антитела просто задавили бы прививочный материал. А сейчас эта концентрация упала настолько, что я смог привиться. На следующий день после первого укола я для подстраховки отменил все намеченные дела, связанные с выходом из дома. Но к вечеру убедился, что зря это сделал, так как чувствовал себя хорошо.