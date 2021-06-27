«Заворотнюк не может увидеть не только какой-то режиссер Демидов, но и Навка!»

В прессу попали подробности состояния борющейся с раком звезды. Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, почему не стоит верить этой информации.

Уже почти два года вся страна молится за здоровье Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторым источникам, актриса борется с глиобластомой – раком головного мозга. От этой же самой болезни скончалась Жанна Фриске. Семья Заворотнюк как может скрывает ее от лишних глаз. Однако, недавно в прессе появилась подробная информация о состоянии здоровья звезды. Стоит ли ей доверять – попытался выяснить Sobesednik.ru

Некий бывший актер и эстрадный режиссер Анатолий Демидов, ссылаясь на вхожих в дом Заворотнюк знакомых, рассказал журналистам, что врачам удалось вернуть актрису в стадию ремиссии. По его словам, Анастасия находится в сознании, много времени проводит во дворе своего загородного дома. На голове звезды отсутствуют волосы и поэтому на улице она все время в косынке. Анатолий утверждает, что пока актрисе запрещены водные процедуры, у нее бывают сильные головные боли и даже кратковременные потери сознания. Артистка, по словам Демидова, сильно поправилась, у нее проблемы с речью, передвижением и памятью, а гормональная терапия сказалась на внутренних органах – пострадали сердце, печень и почки. Родные Анастасии Заворотнюк обычно очень негативно относятся к любой информации, появляющейся в прессе по поводу здоровья артистки. Слова Демидова они пока никак не прокомментировали. А вот продюсер Олеся Сазыкина рассказала нам, почему не стоит доверять тому, что рассказал журналистам режиссер.

- Я не знаю, кто такой Анатолий Демидов и какое отношение он имеет к Насте Заворотнюк, - говорит Олеся. – Мне кажется, что все его странные комментарии либо результат его бурной фантазии, либо способ пропиариться. К такому выводу я пришла в результате своих логических размышлений. Дело в том, что у фигуриста Пети Чернышова – супруга Анастасии есть лучший друг. И этот его друг – мой хороший приятель. Я сама как журналист искала любую информацию о Заворотнюк, потому что был запрос от одного центрального канала на то, чтобы сделать про нее документальный фильм. Так вот, несмотря на то, что до Чернышова я могла добраться через одно рукопожатие, у меня ничего не вышло. Наш общий знакомый сказал, что даже его не впускают в дом к Насте, даже он не может ее увидеть. Больше скажу, лучшая подружка Пети – фигуристка Татьяна Навка. Так даже она не видит Заворотнюк. Поэтому я не понимаю, как это удалось Анатолию Демидову. Такое ощущение, что он посчитал себя всемогущим!

Сазыкина предложила режиссеру в подтверждение своих слов предоставить журналистам соответствующие фотографии.

- Про Жанну Фриске во время ее болезни все трещали, потому что кто-то из ее окружения так захотел и давал о ней информацию, - продолжает наша собеседница. – В прессе даже были фотографии, сделанные во время ее перевозки и лечения в Германии. А вокруг Анастасии только одни обсуждения. Не удивлюсь, что многие из них - липовые. Настоящую правду знают только родственники. Пока Анатолий не показал нам фотографии, я считаю, не стоит доверять его словам!