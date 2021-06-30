Стефановича погубил стресс: перед смертью муж Пугачевой пережил серьезное потрясение

Новость о смерти режиссера Александра Стефановича потрясла многих представителей шоу-бизнеса. 76-летний бывший муж Аллы Пугачевой еще совсем недавно был бодр и энергичен. Он встречался с друзьями, ходил в рестораны и даже снимался в «Пусть говорят».

И вдруг… печальные новости. Сначала – положительный тест на ковид, потом – больница… Друзья Стефановича считают: течение ковида усугубил серьезный стресс, который перенес режиссер незадолго до смерти.

Как стало известно Sobesednik.ru режиссер испытывал большие проблемы с соседями на своей даче в Подмосковье. Несколько лет назад Стефанович отстроил на участке в деревне Власьево Волоколамского района роскошный особняк. Сегодня его имение стоит больше сорока миллионов рублей. Своей дачей Александр страшно гордился и проводил там много свободного времени. Впрочем, в последнее время там ему приходилось несладко.

- У него были непростые отношения с соседями, - рассказала нам приятельница Стефановича. – Бывшая жена главы района считала, что он захватил часть участка. Споры были активными и продолжительными. До суда дело не дошло, но Саша потратил на это немало нервов. Для него все эти разборки стали серьезным потрясением. Наверное, из-за этого его организм ослаб и он не смог победить болезнь. Ведь все от нервов!

Близкий друг Стефановича, художник Никас Сафронов подтвердил Sobesednik.ru, что конфликт с соседями имел место быть.

- Саша мне рассказывал об этом, - говорит Никас. – Споры с соседями, конечно, отняли у него немало сил. Ведь он обожал свою дачу. Он и мне предлагал выделить там землю, чтобы я построился и стал его соседом.