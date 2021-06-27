"Сергей переживал личную драму": Марк Горонок раскрыл тайну Заграевского
По словам актера, открывать выставку художественных работ знаменитого телеэксперта для него большая честь
Более года назад ушел из жизни знаменитый телеэксперт, заслуженный работник культуры России, талантливый художник Сергей Заграевский. Вечером 5 июля он дописал картину «Абрамцево», выложил ее в социальных сетях и умер.
Друзья и родные Сергея организовали в Новой Третьяковке выставку работ его памяти, которую проведет замечательный актер Марк Горонок, друживший с Заграевским.
– Сергей, – рассказывает Горонок, – был неординарной личностью, он выделялся из всех нас, даже когда он молчал. Фигура эта была сразу заметна и на фоне умнейших телевизионных персон и медийных лиц. Он был необычайно прост в общении. На одной из телевизионных передач он подошел и ко мне. С тех пор мы подружились и начали общаться. Скажу честно, тогда я был не в лучшем расположении духа, ни с кем не хотел общаться, на программе обсуждали мою бурную семейную жизнь, но Сережа сумел меня к себе расположить.
– Что вам советовал Сергей?
– Он говорил, что надо быть предельно корректным со своими близкими. «Если что-то разладилось, не иди на прямой конфликт, Марк, особенно если вторая половина – мать твоего ребенка». Сейчас, когда у меня произошел громкий развод, мне его советы пригодились – я остался с женой в хороших отношениях ради нашей великолепной дочери Лизы.
– О своей семье рассказывал?
– Конечно! «Марк, у меня шестеро детей от разных женщин, – делился со мной Сережа. – Со всеми их матерями я поддерживаю хорошие отношения. Конечно, если бы отмотать жизнь назад, то я бы никогда не женился на молодой особе. Один из моих романов измотал мне душу, я долго приходил в себя после расставания. Потом судьба мне преподнесла подарок. В других отношениях у меня родились очаровательные близнецы, мечтаю поднять своих мальчишек, с которыми чувствую себя совершенно счастливым. Всю жизнь, дорогой Марк, я искал женщину, похожую на свою маму (мать Сергея – знаменитый немецкий поэт и драматург Инна Михайловна Заграевская. – Авт.). Многие мужчины подбирают дам по одному типажу, как, например, мой сосед по даче в Абрамцево – Сергей Жигунов, у которого все женщины как две капли воды похожи на Настю Заворотнюк, а мои дамы все разные, не похожие друг на друга, но ни одна из них не похожа на мою маму. Так уж сложилось. Но всем своим женщинам я благодарен, особенно тем, которые подарили мне прекрасных детей».
– Марк, как так получилось, что родные Сергея доверили вам открывать выставку в его память, которая будет проходить в филиале Третьяковской галереи?
– Это большая честь для меня. Я и не предполагал, что, разговаривая с этим человеком, буду открывать выставку его работ, но… после его смерти. «Для подлинного художника смерть лишь один из фактов биографии», – говорил порой Сергей. Сереже было только 55 лет, внешне он был физически здоровым мужчиной. Всегда в прекрасной форме, всегда подтянут. Меня взяла оторопь, когда я узнал, что свою последнюю картину Заграевский назвал в честь своих любимых пенатов – «Абрамцево». Абрамцево было местом силы для Сергея, он обожал свой загородный дом. Готовясь к открытию выставки, я покопался в истории его жизни и был просто поражен количеством его регалий, сколько всего он тянул в профсоюзе художников, который организовал. Помимо этого, Сергей – основатель и главный редактор справочника «Единый художественный рейтинг» и электронной библиотеки Русарх. Но больше всего меня поразила его скромность: он никогда не кичился этим. Конечно, для меня большая честь открыть выставку его замечательных художественных работ, о которых я обязательно буду говорить. Художественное направление его картин – примитивизм, но сочетание цветов колоссальное! Наша выставка продлится весь июль. Приходите!
- "Заграевский сам истязал себя": Калашникова – о загадочной смерти звезды ТВ
Теги: #Заграевский, #Марк Горонок
Рубрика: Шоу-бизнес