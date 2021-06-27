Сегодня, в 3:33

"Сергей переживал личную драму": Марк Горонок раскрыл тайну Заграевского

По словам актера, открывать выставку художественных работ знаменитого телеэксперта для него большая честь

Фото: соцсети

Сергей Заграевский

Более года назад ушел из жизни знаменитый телеэксперт, заслуженный работник культуры России, талантливый художник Сергей Заграевский. Вечером 5 июля он дописал картину «Абрамцево», выложил ее в социальных сетях и умер.

Друзья и родные Сергея организовали в Новой Третьяковке выставку работ его памяти, которую проведет замечательный актер Марк Горонок, друживший с Заграевским.

Фото: соцсети
Марк Горонок

– Сергей, – рассказывает Горонок, – был неординарной личностью, он выделялся из всех нас, даже когда он молчал. Фигура эта была сразу заметна и на фоне умнейших телевизионных персон и медийных лиц. Он был необычайно прост в общении. На одной из телевизионных передач он подошел и ко мне. С тех пор мы подружились и начали общаться. Скажу честно, тогда я был не в лучшем расположении духа, ни с кем не хотел общаться, на программе обсуждали мою бурную семейную жизнь, но Сережа сумел меня к себе расположить.

Что вам советовал Сергей?

– Он говорил, что надо быть предельно корректным со своими близкими. «Если что-то разладилось, не иди на прямой конфликт, Марк, особенно если вторая половина – мать твоего ребенка». Сейчас, когда у меня произошел громкий развод, мне его советы пригодились – я остался с женой в хороших отношениях ради нашей великолепной дочери Лизы.

О своей семье рассказывал?

– Конечно! «Марк, у меня шестеро детей от разных женщин, – делился со мной Сережа. – Со всеми их матерями я поддерживаю хорошие отношения. Конечно, если бы отмотать жизнь назад, то я бы никогда не женился на молодой особе. Один из моих романов измотал мне душу, я долго приходил в себя после расставания. Потом судьба мне преподнесла подарок. В других отношениях у меня родились очаровательные близнецы, мечтаю поднять своих мальчишек, с которыми чувствую себя совершенно счастливым. Всю жизнь, дорогой Марк, я искал женщину, похожую на свою маму (мать Сергея – знаменитый немецкий поэт и драматург Инна Михайловна Заграевская. – Авт.). Многие мужчины подбирают дам по одному типажу, как, например, мой сосед по даче в Абрамцево – Сергей Жигунов, у которого все женщины как две капли воды похожи на Настю Заворотнюк, а мои дамы все разные, не похожие друг на друга, но ни одна из них не похожа на мою маму. Так уж сложилось. Но всем своим женщинам я благодарен, особенно тем, которые подарили мне прекрасных детей».

Марк, как так получилось, что родные Сергея доверили вам открывать выставку в его память, которая будет проходить в филиале Третьяковской галереи?

– Это большая честь для меня. Я и не предполагал, что, разговаривая с этим человеком, буду открывать выставку его работ, но… после его смерти. «Для подлинного художника смерть лишь один из фактов биографии», – говорил порой Сергей. Сереже было только 55 лет, внешне он был физически здоровым мужчиной. Всегда в прекрасной форме, всегда подтянут. Меня взяла оторопь, когда я узнал, что свою последнюю картину Заграевский назвал в честь своих любимых пенатов – «Абрамцево». Абрамцево было местом силы для Сергея, он обожал свой загородный дом. Готовясь к открытию выставки, я покопался в истории его жизни и был просто поражен количеством его регалий, сколько всего он тянул в профсоюзе художников, который организовал. Помимо этого, Сергей – основатель и главный редактор справочника «Единый художественный рейтинг» и электронной библиотеки Русарх. Но больше всего меня поразила его скромность: он никогда не кичился этим. Конечно, для меня большая честь открыть выставку его замечательных художественных работ, о которых я обязательно буду говорить. Художественное направление его картин – примитивизм, но сочетание цветов колоссальное! Наша выставка продлится весь июль. Приходите!

  • "Заграевский сам истязал себя": Калашникова – о загадочной смерти звезды ТВ
Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 15 часов назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 6 дней назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Шоу-бизнес 6 часов назад

Русская Кардашьян: любимицу Папы Римского застукали голой на отдыхе (фото)

Туризм 6 часов назад

"Пескову к дочке нужно": россияне возмущены возобновлением авиасообщения с Францией и Чехией

Шоу-бизнес 7 часов назад

Группа «Ногу свело!» записала в честь Димы Билана матерную песню

Культура и ТВ 8 часов назад

"Боря был как бы уже не с нами". Юлия Беретта поделилась редкими кадрами Грачевского и его жены

Культура и ТВ 9 часов назад

Звезда "Наша Russia" Валерий Магдьяш: Ни один мужчина не проходит мимо темы алкоголя

Культура и ТВ 11 часов назад

"Поссорились один раз и тут же развелись": Александр Стефанович перед смертью поблагодарил Пугачёву

Культура и ТВ 13 часов назад

Вдова Баталова Гитана Аркадьевна: "Осталось только убить Машу, уверена, они нас хорошо похоронят"

Шоу-бизнес 13 часов назад

Гони QR-код или ты - нищеброд. В нелепые ситуации из-за ковидных ограничений попадают даже звезды

Культура и ТВ 15 часов назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Шоу-бизнес 16 часов назад

У Михаила Боярского подозрение на коронавирус

Спорт 20 часов назад

Не хвастаться Крымом и увиливать от вопросов. В СМИ попала методичка для олимпийцев из РФ

Культура и ТВ 1 день назад

Дожать Абдулова: маленькие режиссерские хитрости Сергея Соловьева

Шоу-бизнес 1 день назад

Валерий Меладзе: Лорак не в его вкусе!

Культура и ТВ 1 день назад

Экс-супруг Аллы Пугачевой скончался от обширного поражения легких

Культура и ТВ 1 день назад

Бурлеск Боба Фосса и криминальный коктейль Тарантино: 5 важных лауреатов в истории Каннского кинофестиваля

Культура и ТВ 1 день назад

Книжные магазины отказываются утилизировать книги с портретами нацистов

Шоу-бизнес 1 день назад

Столичная полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна

Культура и ТВ 1 день назад

Юрий Куклачев: "Секс – дело хорошее, но брак держится не на нем!"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика