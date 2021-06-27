Николаю Баскову в Беларуси сообщили о смерти родного человека

- Мой отец всегда гордился моими достижениями, регалиями, - говорит Николай. - Он ушел из жизни в тот день, когда я должен был закрывать Европейские международные игры, которые проходили в Минске. Эта новость пришла именно тогда. Поэтому эту звезду я посвящаю своим родителям. Хочу им сказать огромное спасибо за их любовь, за их отношение, за то, что они меня воспитали таким человеком, какой я есть. Я имею в виду не экранный образ и не тот образ, который придуман юмористами.

Теперь Басков будет лежать по соседству с Филиппом Киркоровым и Таисией Повалий.

- Соседей не выбирают, - пошутил кто-то из присутствующих. А Николай рухнул на колени и поцеловал свою звезду.

- Надеюсь, ее продезинфицировали? – поинтересовался потом артист.

Кстати, в Беларусь Басков приехал всего на один день. Вечером он выступит на открытии фестиваля, а также получит спецприз из рук президента Александра Лукашенко «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

- Первый раз я приехал на «Славянский базар в Витебске» 22 года назад – мое первое выступление было в 1999 году, - заявил певец. - Это история моего начала, тогда я вышел на эту прославленную сцену. Здесь состоялось мое боевое крещение. А потом все завертелось и пролетело в один момент. Для меня нет больше счастья, чем стоять на сцене и нести своим поклонникам радость.

А вот от общения с журналистами Басков отказался. В назначенное время он так и не появился в Международном пресс-центре, где его ожидали десятки «акул пера».