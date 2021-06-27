Сегодня, в 14:07

«Не надо засорять мозг народу!» Зарубина отказалась от вакцины из-за серьезной причины

Артистка заявила, что отсутствие прививки никак не отразилось на ее интимной жизни

Фото: Instagram

Заявление замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера о том, что интимная близость не рекомендована в период вакцинации, активно обсуждают в Интернете. Медик считает, что повышенные нагрузки в момент введения вакцины ни к чему. Впрочем, его слова тут же поспешили опровергнуть.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что воздерживаться после прививки не нужно. Ведь ничего плохого в интимной жизни в период вакцинации нет. Мол, наоборот, регулярный секс помогает повысить эмоциональный фон и иммунитет. Легендарная Ольга Зарубина одной из первых прочитала об этом. Но тем не менее делать прививку пока не спешит. 

- Все эти разговоры, наверное, ведутся только с одной целью, чтобы все пошли вакцинироваться, - вздыхает Ольга. - У нас сейчас одна главная задача в стране – всем привиться. Ни ничтожно маленькая пенсия, ни повышение ЖКХ и цен на продукты уже, кажется, никого не волнуют. Получить вакцину – стало главным в нашей жизни. Лично я против вакцинации, и у меня есть на это обоснованные, серьезные причины.

Звезда уверяет: отсутствие прививки на качестве и частоте ее интимной жизни никак не отразится.

- Кому и когда заниматься сексом - личное дело каждого человека, - говорит Ольга. – У меня в этом плане все нормально. И не надо засорять мозг народу!

Напомним, что не так давно Ольга Зарубина объявила о том, что пострадала от Интернет-аферистов. В сети у Зарубиной завязался виртуальный роман с мужчиной, который выдавал себя за актера одного популярного сериала. Ольга призналась, что заочно влюбилась в своего воздыхателя. И очень переживала, когда выяснилось, что к этому человеку он никакого отношения не имеет.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 8 часов назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Шоу-бизнес 1 минуту назад

Стефанович не признавал детей: Никас Сафронов рассказал о завещании режиссера

Шоу-бизнес 9 минут назад

«Заворотнюк не может увидеть не только какой-то режиссер Демидов, но и Навка!»

Спорт 12 минут назад

В столичном ЦСКА опровергли информацию об отказе всей команды от вакцинации

Культура и ТВ 36 минут назад

Компания Netflix начала поиск сотрудников в команду по разработке видеоигр

Спорт 1 час назад

"Прививочный бунт в спорте": футболисты ЦСКА отказались от вакцинации

Шоу-бизнес 1 час назад

"Коньяк с утра?" Губерниев на "Славянском базаре" поразил изможденным внешним видом

Шоу-бизнес 2 часа назад

Стефановича погубил стресс: перед смертью муж Пугачевой пережил серьезное потрясение

Спорт 8 часов назад

Каждый из нас немножко Дзюба: Сила капитана сборной России – не только в ногах

Шоу-бизнес 10 часов назад

"Сергей переживал личную драму": Марк Горонок раскрыл тайну Заграевского

Шоу-бизнес 17 часов назад

Русская Кардашьян: любимицу Папы Римского застукали голой на отдыхе (фото)

Туризм 17 часов назад

"Пескову к дочке нужно": россияне возмущены возобновлением авиасообщения с Францией и Чехией

Шоу-бизнес 17 часов назад

Группа «Ногу свело!» записала в честь Димы Билана матерную песню

Культура и ТВ 18 часов назад

"Боря был как бы уже не с нами". Юлия Беретта поделилась редкими кадрами Грачевского и его жены

Культура и ТВ 20 часов назад

Звезда "Наша Russia" Валерий Магдьяш: Ни один мужчина не проходит мимо темы алкоголя

Культура и ТВ 21 час назад

"Поссорились один раз и тут же развелись": Александр Стефанович перед смертью поблагодарил Пугачёву

Культура и ТВ 23 часа назад

Вдова Баталова Гитана Аркадьевна: "Осталось только убить Машу, уверена, они нас хорошо похоронят"

Шоу-бизнес 1 день назад

Гони QR-код или ты - нищеброд. В нелепые ситуации из-за ковидных ограничений попадают даже звезды

Культура и ТВ 1 день назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика