«Не надо засорять мозг народу!» Зарубина отказалась от вакцины из-за серьезной причины

Заявление замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера о том, что интимная близость не рекомендована в период вакцинации, активно обсуждают в Интернете. Медик считает, что повышенные нагрузки в момент введения вакцины ни к чему. Впрочем, его слова тут же поспешили опровергнуть.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что воздерживаться после прививки не нужно. Ведь ничего плохого в интимной жизни в период вакцинации нет. Мол, наоборот, регулярный секс помогает повысить эмоциональный фон и иммунитет. Легендарная Ольга Зарубина одной из первых прочитала об этом. Но тем не менее делать прививку пока не спешит.

- Все эти разговоры, наверное, ведутся только с одной целью, чтобы все пошли вакцинироваться, - вздыхает Ольга. - У нас сейчас одна главная задача в стране – всем привиться. Ни ничтожно маленькая пенсия, ни повышение ЖКХ и цен на продукты уже, кажется, никого не волнуют. Получить вакцину – стало главным в нашей жизни. Лично я против вакцинации, и у меня есть на это обоснованные, серьезные причины.

Звезда уверяет: отсутствие прививки на качестве и частоте ее интимной жизни никак не отразится.

- Кому и когда заниматься сексом - личное дело каждого человека, - говорит Ольга. – У меня в этом плане все нормально. И не надо засорять мозг народу!

Напомним, что не так давно Ольга Зарубина объявила о том, что пострадала от Интернет-аферистов. В сети у Зарубиной завязался виртуальный роман с мужчиной, который выдавал себя за актера одного популярного сериала. Ольга призналась, что заочно влюбилась в своего воздыхателя. И очень переживала, когда выяснилось, что к этому человеку он никакого отношения не имеет.