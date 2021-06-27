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Группа «Ногу свело!» записала в честь Димы Билана матерную песню

Максим Покровский посвятил своему недругу рок-серенаду в продолжение скандала

Фото: пресс-служба "Ногу свело!"

Конфликт между певцами разгорелся после того, как в Петербурге властями была закрыта одна из концертных площадок за несоблюдение санитарных норм на концерте Димы Билана. Через некоторое время там же должен был состояться концерт «Ногу свело!», но его отменили.

Лидер рок-группы Максим Покровский счёл виноватым в этой ситуации Билана.

«Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и к публике, в частности, к нашей», - написал он в пабликах.

А через несколько дней сообщил, что подал на Билана заявление в полицию по признакам оскорблений и угроз, которые он получил с некоего американского номера, к которому была привязана аватарка Билана, а голос был похож на голос Димы.

Билан продолжил обвинять Покровского в желании попиариться. Продюсер Яна Рудковская заметила, что вся их команда привита, а 50% зрителей на концерте были рассажены в зале в соответствии с требованиями. «Если какая-то девушка была без маски — это точно вопрос не к Диме, а к организаторам», - написала Яна.

Билан был готов счесть конфликт исчерпанным, да и в интернете стали раздаваться призывы к артистам записать совместный «примирительный» трек. Однако Макс выступил сольно: в энергичной песне «***beep***ЛАН», клип на которую появился на официальном канале «Ногу свело!» (18+, содержится ненормативная лексика), рефреном звучит строчка:

«Ты придумал свой дьявольский план, Дима Билан, Дима Билан». Также там есть строчка «Ты проспался и решил хайпануть, чтобы Баскова с Киркоровым нагнуть».

Песню вряд ли стоит воспринимать всерьёз – скорее эдакое задорное веселье на летнем шоубизовской безрыбье, да и вся эта ситуация действительно больше похожа на пиар на пустом месте.

Единственный момент, который может оправдать Максима Покровского, если он всё это затеял без доли юмора, - в том, что у группы возникли сложности с проведением концертов по стране, поскольку её лидер занял «неправильную» политическую позицию в отношении Алексея Навального и событий в Белоруссии.

Попросту говоря, тур был сорван местными властями в соответствии с понятиями о правильности закручивания гаек, поэтому теперь каждый концерт для «Ногу свело!» исключительно важен.

Вместе с тем на первых концертах «Ногу свело!» после пандемийного перерыва обстановка была, мягко говоря, не идеальной с точки зрения борьбы с коронавирусом. Корреспондент Sobesednik.Ru стал свидетелем того, как на танцполе ДК Горбунова поклонники, многие из которых не были обременены масками, сгруппировались около сцены, где и провели весь концерт. Ни Максим, ни охрана не делали им никаких замечаний.

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