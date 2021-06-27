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Жена Павлиашвили: "Так впечатлили горы Сочи, в конце июля покажу эту красоту Сосо"

Семья Павлиашвили – любители путешествовать, однако из-за эпидемиологической обстановки в мире поездки поставили на паузу

Фото: Instagram

Об отдыхе в России

Не так давно Павлиашвили объездил с туром города России, вся семья смогла познакомиться с российскими курортами.

– У нас был огромный тур с программой «Жизнь – это кайф», мы охватили Кавказ, побывали в Ростове, Сочи, Новороссийске, Владикавказе, Нальчике, Ставрополе и многих других городах, – рассказывает жена Сосо Ирина.

– У нас выдавались небольшие выходные, и мы всей семьёй знакомились с новыми местами. Мы открыли для себя горы летом, обычно мы ездим в горы зимой.

Нам довелось посмотреть горы Осетии, попали в город мёртвых, где в 16 веке хоронили людей, в том числе больных чумой – энергетически очень мощное место. Это место пропитано историей, оно ошарашивает и чарует одновременно.

Необыкновенный водопад мы увидели в Осетии, мы шли к нему в гору часа два по красивым извилистым тропам, наверху нас ждал ледяной водопад. Я удивилась, что даже мои дети, которым чужды такие прогулки, были тоже очарованы, видимо, зарядились магией Кавказа, в них заиграла генетика. Сосо тоже ходил, наслаждался: «Наконец-то, моё ДНК раскрылось».

Мы ещё с девочками отдельно ездили в Сочи, продолжили наше восхождение по горам Красной поляны, видели с подъёмников медведицу с медвежатами, – это чудесно. Теперь мы туда поедем отдельно с Сосо, он должен тоже испытать этот адреналин и наслаждение.

– Говорят, российские курорты подняли цены. Какие ещё минусы вы увидели на них?

– Конечно, есть и минусы: где-то не хватает дорог, где-то не хватает инфраструктуры, но все впереди.

Сочи уже не переделаешь, понятно, там были допущены такие ошибки. Каждый раз зла не хватает, когда думаешь, как можно было пустить железную дорогу вдоль всего побережья, ужасные дамбы. Огромное количество берега непотребно для отдыха.

В тех местах, где ещё не коснулась рука человека, есть возможность не допустить таких ошибок и сделать потрясающие курорты. По ценам сложно судить, потому что в туре мы мало где тратились.

В Сочи да, дорого, по сравнению с другими городами России. Билет на подъёмник на одного человека на целый день стоит в районе двух тысяч рублей, на нашу семью сумма выходит в 10 тысяч рублей. Но учитывая очередь на этот подъёмник, наверное, это ценообразование оправдано, поток желающих не сдерживает.

Насколько я знаю, вход на те же пляжи в Сочи довольно-таки дорог, в районе трёх тысяч с человека, думаю, это сильно ударит по карманам среднестатистического отдыхающего.

Сосо как мост между Россией и Грузией

– В Грузии давно не были? Сосо не планирует отвезти вас туда отдыхать?

– В Грузию мы пока поехать не можем, к сожалению, надеюсь, скоро сможем насладиться встречей с родными.

Сосо с Грузией связан  пуповиной, эту связь он не терял никогда, неважно, как часто он там бывает. Он как мост между Грузией и Россией, который зубами держит эту связь, когда политики делают всё, чтобы её разорвать.

На него всегда сыпятся шишки, ведь ко многим грузинам, живущим в России, сами грузины относятся не очень хорошо. Рано или поздно всё встанет на свои места, я уверена. Политики приходят и уходят, как говорит сам Сосо, а наши отношения с Грузией, неразрывная связь остаются навсегда.
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