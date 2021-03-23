Шэрон Стоун сообщила, за кого болела на Евро-2020
Звезда Голливуда в своем блоге в Instagram поздравила итальянскую сборную с победой
«BRAVA ITALIA! 💥💥🏆🏆🏆🏆🏆 #Italy #Euro2020," - написала Шэрон Стоун сразу же после окончания матча.
Скуадра Адзурра, как величают итальянскую сборную по футболу, может гордиться, что такие звезды болеют за нее! Шэрон Стоун выставила в своем сторис несколько разных фотографий команды, в том числе и тот момент, когда голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма отражает гол в свои ворота (кстати, он получил признание лучшего игрока Евро-2020).
Еще один примечательный факт связывает голливудскую актрису с этим чемпионатом: во время одного из прямых эфиров с футбольного первенства итальянская ведущая Паола Феррара повторила знаменитую эротическую сцену из фильма «Основной инстинкт», где Шэрон Стоун перекинула одну ногу на другую. Видео незамедлительно стало вирусным в интернете.
Теги: #щерон стоун, #Евро-2020, #футбол
Рубрика: Шоу-бизнес