"Фиалка расцвела". Солистка группы Kazka совершила каминг-аут

Александра Зарицкая, вокалистка украинской группы Kazka, хорошо известной россиянам по песне «Плакала», совершила каминг-аут в эфире программы «Свитське життя» («Светская жизнь») канала «1+1».

Сначала Александра в интервью киевской журналистке поддержала коллегу Константина Бочарова, выступающего под псевдонимом Melovin и участвовавшего на Евровидении-2018 от Украины. Тот недавно признался в своей бисексуальности. «Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства и квир-людей», - сказала Зарицкая. («Квир-люди» - синоним секс-меньшинств). А затем намекнула, что и сама себя считает «квир-человеком».

- Вообще, квир-люди — люди нестандартные во всех объёмах нашей культуры. Это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь, за которую стоять и драться, если надо, - заключила певица.

Телеведущая, бравшая интервью у Александры Зарицкой, посетовала при этом на высокий уровень гомофобии на Украине.