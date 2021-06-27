Митя Фомин грешил в самолете
Певец то и дело радует своих поклонников обнаженными фотографиями. Он считает: скрывать достоинства своей фигуры незачем. В свои 47 лет он находится в прекрасной форме.
– Самый мой жаркий секс был в бизнес-классе самолета, – рассказал певец. – Это было незабываемо!
С кем именно он это делал, не уточнил.
Артист уверяет, что в его жизни были и периоды длительного сексуального воздержания. Например, в тот момент, когда он находился на необитаемом острове.
– Мне было так тяжело, что я про член забыл совсем! – объяснил Фомин.
Кстати, вскоре певец вновь отправится на необитаемый остров. По нашей информации, он станет участником нового шоу на ТНТ, которое будет вести Ольга Бузова.
Рубрика: Шоу-бизнес