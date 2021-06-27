Митя Фомин грешил в самолете

– Самый мой жаркий секс был в бизнес-классе самолета, – рассказал певец. – Это было незабываемо!

С кем именно он это делал, не уточнил.

Артист уверяет, что в его жизни были и периоды длительного сексуального воздержания. Например, в тот момент, когда он находился на необитаемом острове.

– Мне было так тяжело, что я про член забыл совсем! – объяснил Фомин.

Кстати, вскоре певец вновь отправится на необитаемый остров. По нашей информации, он станет участником нового шоу на ТНТ, которое будет вести Ольга Бузова.