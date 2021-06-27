Алёна Апина: После нашей встречи Даня Милохин стал еще популярнее

– После нашей встречи он стал еще популярнее, в его жизни случилось много ярких событий. На момент нашей встречи Даня был милым, наивным мальчиком. Его хочется погладить по головке, поделиться с ним своими знаниями – видно в нем потенциал. Он очень симпатичный и трепетный молодой человек, абсолютно психически здоровый – сейчас же среди молодежи столько «в голову раненных», как говорят. Даня – это какая-то очень ранимая и добрая история.

– Киркорова и Баскова постоянно критикуют, якобы негоже в их возрасте с молодежью прыгать. Как по-вашему, стоит идти в ногу со временем или же у всего есть свой срок?

– Никакого срока не бывает. Если ты чувствуешь в себе кураж, огонь – зачем себя сдерживать? Если глаз горит и все это не ради денег или боязни забвения, то почему бы и нет. Все имеет право на жизнь.

– Вы будто завладели машиной времени. Как поддерживаете молодость?

– В моем случае это и физические нагрузки, и питание, и прочтение нужных книжек, но не буду лукавить, что моя внешность – это природа. Невозможно в пятьдесят выглядеть на тридцать и отрицать какие-либо вмешательства извне. Я использую все те знания, которые доступны хорошим косметологам и хирургам. Не так давно я обратилась к хирургу, в чем призналась своим подписчикам. Дело в том, что у меня нестандартная фигура – никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. И вот я решила воспользоваться новой технологией, которая называется структурирование. У меня появилась талия, попа. Все можно поменять и сделать так, как ты хочешь, почему нет? Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. До этого были мелкие вмешательства – блефаропластика, к примеру, косметические процедуры и еще много чего современного и крутого.

– После вашего развода СМИ постоянно мусолят тему вашей личной жизни. Появился ли человек сердца?

– Я не люблю говорить на эту тему. Понимаю: все ждут, что я назову имя какого-то медийного или богатого человека, но, уверяю вас, нет, порадовать в этом плане не могу. Но если вы спрашиваете, счастлива ли я – у меня все хорошо!

Кстати

Дочка не пошла по маминым стопам

– Ксения учится в медицинском университете, перешла на третий курс, ей пока всего 19 лет, – Алёна Апина ответила нам на вопрос, чем занимается ее дочка. – Специальность она еще не выбрала, через несколько лет станет ясно. В наши дни это великая профессия.