В прошлую субботу, в 18:16

Стас Костюшкин подал в суд на Монеточку за песню "Мама, я не зигую"

За перепевку песни “Женщина, я не танцую" Монеточка предложила певцу 100 долларов, а он хочет 900 тысяч рублей

Фото: Коллаж из скриншотов с видео

Стас Костюшкин и Лиза Монеточка

Певец Стас Костюшкин попал в очередной скандал, связанный с деньгами. Он и его адвокаты обратились в суд с требованием взыскать с молодой артистки Елизаветы Гырдымовой, известной на сцене как Монеточка, 900 тысяч рублей.

Такую сумму экс-солист группы «Чай вдвоем» потребовал от Монеточки за перепевку его песни «Женщина, я не танцую».

Монеточка исполнила на мотив этого трека песню «Мама, я не зигую», высмеивая подростковую моду на национализм.

Если в песне Костюшкина речь шла о гетеросексуальных интеракциях, то у Елизаветы Гырдымовой песня получилась про неустойчивую политическую идентичность школьника: «Нынче мода в интернете / По зиг хайлю угарать. / В интернете любят дети / Форму немцев одевать».

В финале произведения такие игры для юного поклонника Гитлера ничем хорошим не заканчиваются.

«Мы год уже общаемся с менеджментом певицы, отправляли предложения, они к нам обращались, делали предложения по покупке совместного исполнения этого трека. Не договорились по цене, получали довольно жесткие ответы с предложением идти куда подальше. Примерно полтора месяца назад мы написали претензию, она осталась без ответа, без каких-либо переговоров. Человек намеренно нарушает права господина Костюшкина и в связи с этим мы обратились в суд»

, – пожаловался в комментарии ФАН юрист певца Роман Лалаян.

Первое заседание по делу пройдет в конце июля.

Ранее Стас Костюшкин оскандалился тем, что отказался идти на самое популярное в 2020 году YouTube-шоу «Что было дальше?» бесплатно. В итоге запрошенные 300 тысяч рублей ему выплачивали в течение выпуска за каждое, поступавшее в его адрес оскорбление.

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