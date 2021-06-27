Стас Костюшкин подал в суд на Монеточку за песню "Мама, я не зигую"

Певец Стас Костюшкин попал в очередной скандал, связанный с деньгами. Он и его адвокаты обратились в суд с требованием взыскать с молодой артистки Елизаветы Гырдымовой, известной на сцене как Монеточка, 900 тысяч рублей.

Такую сумму экс-солист группы «Чай вдвоем» потребовал от Монеточки за перепевку его песни «Женщина, я не танцую».

Монеточка исполнила на мотив этого трека песню «Мама, я не зигую», высмеивая подростковую моду на национализм.

Если в песне Костюшкина речь шла о гетеросексуальных интеракциях, то у Елизаветы Гырдымовой песня получилась про неустойчивую политическую идентичность школьника: «Нынче мода в интернете / По зиг хайлю угарать. / В интернете любят дети / Форму немцев одевать».