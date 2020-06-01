Внучка Пугачевой растет ее точной копией

А помощь ему была нужна. У парня была наркотическая зависимость. Алла лечила его в разных клиниках. А потом случилась новая беда. В 29 лет Влад стал инвалидом. Делая себе укол в ногу, он случайно задел нерв. В результате у него отнялись ноги и почти не поднимались руки. Только после длительного лечения в Израиле он пришел в себя.

При этом над сыном Влада Пугачева оформила опекунство. Вылечившись, сам Влад пытался построить новую семью. Ради очередной девушки он даже планировал переехать в Рязань. Но вскоре встретил свою нынешнюю жену Гузель из Казани и влюбился.

Рожденную дочь пара назвала в честь Примадонны – Аллой. На днях Гузель выложила ее первые фотографии. Подписчики были удивлены. Маленькая внучка – точная копия Аллы Пугачевой. «Какое удивительное сходство: прямо одно лицо», – пишут подписчики.

Надо сказать, что Алла Борисовна принимает активное участие в воспитании малышки. Она помогает всем необходимым, в том числе и деньгами. Пособие от Примадонны все ее близкие родственники получают ежемесячно.