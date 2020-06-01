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Валерия продаст квартиру из-за ковида

Певица Валерия планирует поменять свой привычный образ жизни. На днях артистка заявила, что из-за коронавируса решила продать свою московскую квартиру и переехать за город.

Фото: Global Look Press

Валерия

Певица устала жить в условиях постоянных ограничений

Жить в условиях постоянных ограничений ей весьма непросто. Муж Валерии – продюсер Иосиф Пригожин – ее в этом вопросе поддерживает.

О переезде за город певица задумалась еще в прошлом году, когда впервые объявили карантин. Тогда Валерия всерьез начала подыскивать для себя и своей семьи загородный особняк. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным даже остановились на одном варианте. Правда, в последний момент сделка сорвалась.

– Сейчас цены взлетели очень сильно: безумие совершенное! – жалуется звезда. – Но я очень рада, что мы не купили тот дом, который нам хотели впарить за бешеные деньги. Сейчас я думаю: «Господи, как мы могли вообще этот вариант рассматривать? У нас помутнение рассудка, что ли, было?»

На данный момент желание переехать за город у Валерии усилилось. Да и звездные коллеги уверяют: жить вдалеке от центра Москвы гораздо приятнее. Можно гулять по своему участку, дышать свежим воздухом и не бояться скопления людей.

– Я жила за городом много лет тому назад, – рассказывает звезда. – Конечно, тогда были другие дома и возможности, но тем не менее… До пандемии я предпочитала жить в городе, считала себя абсолютно городским жителем. Но сегодня чувствую, что у меня есть необходимость переместиться за город в связи с пандемией, с ограничениями в передвижении.

Сейчас артистка мониторит ситуацию на рынке загородной недвижимости. Цены на дома, дачи и особняки резко подросли. Но Валерию это не пугает.

– Может быть, мы продадим квартиру и купим дом, – продолжает звезда. – Сейчас мы активно думаем над этим вопросом. Ездим, смотрим дома.

При этом звезда уверяет: ее новое жилье должно быть комфортным. От покупки умного дома певица отказывается. «Все это некомфортно, – заявляет Валерия. – В умные дома, как мне кажется, все уже наигрались».

Звезда не исключает, что для покупки дома придется взять кредит. Раньше Валерия могла бы легко оплачивать счета. Сейчас коронавирус внес свои коррективы в бюджет звезды. Несмотря на то, что Валерия – певица востребованная, работы у нее не так много.

– Больше вопросов, нежели ответов, – рассказывает звезда. – Работа у меня есть, но никто не знает, состоится ли она. Мы живем в такое странное время, что нельзя ничего загадывать.

Теги: #Валерия

Рубрика: Шоу-бизнес

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