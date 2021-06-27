Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией, сообщается о 30% поражении легких
В больнице медики диагностировали у артистки двустороннюю пневмонию, сейчас она находится под наблюдением врачей
О госпитализации российской актрисы Татьяны Догилевой сообщает Telegram-канал MASH.
Как говорится в сообщении, неделю назад у 64-летней актрисы поднялась температура — до 38, появились слабость и головная боль. Догилева начала принимать противовирусные, но это не помогло и ее состояние ухудшалось. Тогда она вызвала скорую и врачи доставили ее в больницу.
Там медики диагностировали у неё двустороннюю пневмонию, лёгкие поражены на 30%. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
«Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение легких у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день», — рассказала она изданию Starhit.
Татьяна Догилева – советская и российская актриса, снявшаяся в 86 фильмах, режиссер, поставившая пять спектаклей. Она известно по таким фильмам и сериалам как «Блондинка за углом», сериалы «Люба, дети и завод» и «Вампиры средней полосы».
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