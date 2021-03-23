"Пугало огородное!": Лену Ленину призывают не позорить нашу страну в Каннах

Лена Ленина, прославившая свое имя сетью маникюрных салонов, старается не пропускать ни один Каннский фестиваль, за исключением прошлогоднего, который, как известно, был отменен в связи пандемией.

В этот раз знаменитый кинофестиваль открыл доступ к просмотру мировых шедевров 6 июля, и праздник этот продлится до 17 июля. Как водиться, все началось с красной дорожки, где в том числе и наша бизнес-леди решила блеснуть перед взыскательной французской публикой своим экстравагантным нарядом.

Лена Ленина появилась в серебристом платье, который с некоторыми натяжками делал ее похожей на Снежную королеву, если бы не пылающая, как огонь, прическа. Громоздкая конструкция на голове так привлекала к себе внимание, что российская дива благоразумно предпочла укрыться на дальних рядах и оттуда вести свой репортаж.

«74-й Каннский фестиваль. Открытие. Наши, а не заморские, и модельер, и парикмахер, и дизайнер украшений, и даже фотограф… Всех люблю, наши - лучшие!» - написала она в своем блоге в Instagram.

Публика тут же дала реакцию : «Ужасно, и жаль что это наши».

Второй день кинофестиваля тоже не принес Лене Лениной желаемого результата. Появление ее с громоздкой конструкцией на голове в виде короны, свитой из кос, тоже вызвало бурю негодования у пользователей соцсети.

«Пугало огородное!», «Посмешище безвкусное!», «Не хотела бы я сидеть за тобой в кинозале», «Не позорьте нашу страну!» - не стеснялись в выражениях соотечественники. Положительные отклики, вроде «Прическа роскошная ! Сделали вы голливудских звёзд. Впрочем , как всегда», тонули в море критики.

Однако, светскую диву столь бурная реакция не сбила с намеченного пути - серию своих красочных репортажей из серии «Я в Каннах» Ленина намерена продолжать.