"Человек без стыда и совести!" Экс-директор "Тату" советует артистам не доверять Елене Кипер.

Скандал вокруг запланированного на осень трибьюта группы «Тату» набирает обороты. В то время, как экс-продюсер коллектива Иван Шаповалов утверждает, что ни его, ни Юлию Волкову с Еленой Катиной даже не оповестили о грядущем концерте, соавтор некоторых хитов группы Елена Кипер во всю помогает с организацией. Sobesednik.ru поговорил о сложившейся ситуации с бывшим директором «Тату» Леонидом Дзюником.

Леонид Дзюник сообщил, что когда-то между Шаповаловым и Кипер были не только профессиональные, но и романтические отношения. Однако, уже в начале нулевых произошел разлад.

- В 2001-м году мы улетели с Ваней и девочками в Нью-Йорк на вручение премии MTV Music Awards, - вспоминает экс-директор «Тату». – Мы вернулись в Москву, а Ваня улетел в Лос-Анджелес на режиссерские курсы. Так вот Лена тогда нам сказала, что Ваня остается в Америке, и теперь она – хозяйка группы. С какого перепугу она это взяла, я не знаю. Я возмутился, написал Ивану письмо. Он ответил: «Леня, это все вранье, я вернусь в ноябре!». Когда Ваня вернулся из Лос-Анджелеса, Лена думала, что станет его женой. Но он ее послал и прекратил с ней личные отношения. Еще какое-то время она у нас проработала пиар-менеджером, но потом Ваня ей сказал: «Ты мне больше не нужна!». С тех пор ее переклинило, и она начала вставлять нам палки в колеса.

В одном из своих недавних интервью, Елена Кипер сообщила, что еще два года назад планировала похожий трибьют и хотела его посвятить Ивану Шаповалову, так как он проходил лечение от онкологии. Дзюник в эти слова не верит.

- Начнем с того, что Ваня проходил лечение гораздо раньше (продюсер заболел в 2012-м году – Прим. Ред.), - продолжает наш собеседник. - Лена мне тогда позвонила со словами: «Ваня умирает!». Вместе поехали к нему домой. Картина, которую увидел, меня ужаснула. Но тогда Ваню спасла Юля Волкова – этот чертенок в юбке! Лена Кипер там никаким боком не стояла. Юля отвезла его в госпиталь Бурденко. Это сейчас Кипер может говорить, что хочет организовать концерт в поддержку Вани или в поддержку той же Юлии Волковой, так как она тоже болела онкологией. Но я уверен, что на самом деле, Лена делает все только ради пиара и заработка! Для меня же Ваня Шаповалов – это друг и брат. Я всегда буду на его стороне. Талантливее его я не знаю продюсера! Насколько Кипер имеет право делать трибьют, я не знаю. Но по большому счету, когда коллектив распался, Борис Ренский (еще один продюсер t.A.T.u. – Прим. Ред.) отдал право на исполнение песен девочкам – Юле Волковой и Лене Катиной.

Напомним, что в концерте уже согласились участвовать такие звезды, как Лариса Долина, Вера Брежнева, IOWA, группа «Винтаж», Ваня Дмитриенко и другие.

- Эти артисты все же должны понимать, что свое согласие на концерт должны дать Лена Катина, Юля Волкова и Ваня Шаповалов, - говорит Дзюник. - Я бы посоветовал им не верить Лене Кипер, потому что это человек без стыда и совести!







